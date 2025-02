¿Cuándo debuta Sergio Ramos con los Rayados de Monterrey?

La afición está en espera del ansiado debut de Sergio Ramos con Monterrey, situación que es cercana, ya que el histórico defensa central español podría tener su primer aparición con la camiseta de la Pandilla este sábado 22 de febrero, cuando los Rayados se vean las caras vs Atlético de San Luis por la fecha 8 del Clausura 2025.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: James Rodríguez: Es un honor hacer gol a equipos grandes como América

Asimismo, es Ramos quien registra una semana completa con entrenamientos en el plantel de Rayados, posterior a su contratación con el conjunto de Nuevo León, y ante su buen estado físico todo apunta que su debut está a la vuelta de la esquina dentro del futbol mexicano.

Cabe señalar que durante su presentación ante los medios de comunicación, el futbolista indicó cómo es que se encontraba física y mentalmente para tener su debut con Rayados, en donde aseguró que haría lo necesario por estar en forma y poder debutar lo más rápido posible con el conjunto de Monterrey.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: América vestirá Adidas a partir de verano y se estrenará con el modelo de las Águilas Africanas

Además, sería un debut esperado del central español, al tener en cuenta que jugará en el Estadio BBVA frente a los Potosinos; será con la dorsal número 93 con la que Sergio Ramos buscará concretar su primer juego. Él que tiene la última palabra es Martín Demichelis, estratega argentino que ha incorporado a la brevedad a Ramos dentro del primer equipo.

Sergio Ramos burla el reglamento de Liga MX y usará el número 93 con Rayados Ampliar

¿HORA Y FECHA DEL POSIBLE DEBUT DE SERGIO RAMOS?

Sergio Ramos tendría su debut este sábado 22 de febrero con Rayados de Monterrey dentro del Estadio BBVA, ya sea como titular o de cambio frente al Atlético de San Luis por la Jornada 8 del Torneo Clausura 2025.

ESTADIO: BBVA

HORARIO: 19:00 Hrs

PARTIDO: Rayados vs Atlético de San Luis

CANAL: Vix Premium

¿DESDE CUÁNDO NO JUEGA SERGIO RAMOS?

El ex Real Madrid no ha tenido acción en un partido oficial de primera división desde el 26 de mayo del 2024, cuando jugaba en el Sevilla, enfrentamiento en el que tuvo minutos vs Barcelona por LaLiga española… posterior a ello, dejó al conjunto español y se incorporó en el actual año a los Rayados.