Regina Sirvent hace historia en el mundo motor con el lanzamiento de su propia Barbie “One of a Kind

En el mundo motor, la piloto mexicana Regina Sirvent sigue haciendo historia dentro y fuera de la pista, por muchos años recibió el apodo de Barbie Piloto para intentar minimizar su talento. Ahora su apodo se ha vuelto realidad gracias a que la empresa Mattel hizo oficial el lanzamiento de una pieza única inspirada en ella.

Ampliar

TAMBIÉN PUEDES LEER: Lewis Hamilton lanza advertencia en Ferrari: La clave para su éxito en la F1 2026

Siendo la primera mujer mexicana en ganar una carrera de Trucks México de NASCAR México Series a sus 17 años de edad, Regina fue elegida por Mattel para ser retratada en una Barbie “One of a Kind” que no estará a la venta al publico en general. Integrándose a la lista de Barbie Role Model, una iniciativa de la compañía que busca reconocer a deportistas, artistas y profesionistas femeninas que sirven de inspiración a millones de niñas y mujeres alrededor del mundo con su gran lema “Tú puedes ser lo que quieras”.

¿Por qué Regina fue elegida para ser representada con una Barbie?

Mattel decidió elegir a Regina por diversas razones: ser la primera mujer en ganar una carrera en la serie NASCAR Trucks México, primera mujer en conseguir un podio en la categoría NASCAR México Challenge y primera mujer hispana en competir en la categoría ARCA en Estados Unidos, un paso crucial hacia la NASCAR Cup Series.

Más allá de que se parezca mucho a mí, refleja mi trayectoria más allá de la pista; proyecta todo el esfuerzo, la dedicación y el trabajo duro que hemos puesto durante todos estos años — Regina Sirvent, piloto mexicana

Ampliar

Más que un trofeo, la piloto mexicana ve en esta muñeca como un punto de cambio para las niñas que aspiran a conquistar las pistas como ella.

El poder contar mi trayectoria a través de esta Barbie abre esas puertas para no ser la primera ni la última.Considero que esta Barbie simboliza no rendirse y es el claro ejemplo de que “Tú puedes ser lo que quieras ser” — Regina Sirvent, piloto mexicana

TAMBIÉN PUEDES LEER: Checo Pérez revela el casco que usará en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac