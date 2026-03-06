Real Madrid está de gala: ¡Festeja su 124 aniversario!

Este viernes el Real Madrid celebra su 124 aniversario. Consolidado como uno de los clubes más importantes en la historia del fútbol mundial. A lo largo de los años, sus títulos y el paso de grandes jugadores han construido una trayectoria llena de éxito y prestigio.

Hugo Sánchez - Real Madrid 1989 / Getty Images Ampliar

El club merengue fue fundado el 6 de marzo de 1902 con el nombre de Madrid Football Club. Dieciocho años después, el rey Alfonso XIII le concedió el título de “Real”, por lo que desde entonces pasó a llamarse Real Madrid Club de Fútbol.

El Real Madrid fue uno de los principales fundadores de LaLiga española, y su histórica rivalidad con el Barcelona nació muy temprano en el fútbol del país. La etapa que consolidó al club blanco como el gigante de Europa llegó en la década de los años 50, cuando contaba con figuras como Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás y Paco Gento. Con esa generación, el Madrid ganó las primeras cinco ediciones de la Copa de Europa, hoy conocida como Champions League.

Durante los años 80 el club volvió a destacar gracias a su cantera. En esa época surgió Emilio Butragueño, quien se convirtió en el gran referente del equipo, acompañado por Míchel González en la creación de juego. A esa generación se le conoció como “La Quinta del Buitre”, una etapa en la que el club continuó ampliando su palmarés en el fútbol español.

La era de los “Galácticos” llegó en la década de los 2000 bajo la presidencia de Florentino Pérez. En ese periodo arribaron figuras de talla mundial como Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, David Beckham, Luis Figo y Raúl, además de contar con la seguridad bajo los tres palos de Íker Casillas, uno de los grandes ídolos surgidos de la cantera. Durante esa etapa el club conquistó una Champions League, una Supercopa de Europa, dos ligas españolas y dos Supercopas de España.

Real Madrid / Angel Martinez Ampliar

Uno de los periodos más dominantes en Europa llegó años más tarde con otra plantilla histórica integrada por Sergio Ramos, Luka Modrić, Toni Kroos, Karim Benzema y su máximo goleador histórico, Cristiano Ronaldo. Con Zinedine Zidane en el banquillo, el equipo logró la hazaña de conquistar tres Champions League consecutivas, algo inédito en la era moderna del torneo.

En la actualidad, el Real Madrid continúa contando con figuras destacadas como Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Thibaut Courtois, mientras que Florentino Pérez sigue al frente de la presidencia del club.

A lo largo de sus 124 años de historia, el Real Madrid ha conseguido 36 títulos de liga, 15 Champions League, 20 Copas del Rey, 13 Supercopas de España, 2 Copas de la UEFA, 6 Supercopas de Europa, 5 Mundiales de Clubes y 3 Copas Intercontinentales, consolidándose como uno de los clubes más laureados del fútbol mundial.