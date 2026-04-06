Real Madrid vs Bayern Múnich: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la ida de los los cuartos de final de Concacaf Champions Cup

El Real Madrid recibirá al Bayern Múnich en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, el cual se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu.

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El conjunto merengue llega a este compromiso tras caer en su más reciente encuentro de liga ante el Mallorca. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa complicaron su lucha por el campeonato doméstico, quedando a siete puntos del líder. Aunque la diferencia es considerable, aún no es definitiva, por lo que habrá que ver si el equipo blanco prioriza la Champions League o mantiene su pelea en ambos frentes.

Por su parte, el Bayern arriba en un gran momento, acumulando 13 partidos consecutivos sin conocer la derrota en todas las competiciones. El conjunto alemán se encuentra muy cerca de asegurar la Bundesliga y llega con mejores sensaciones para enfrentar a un Real Madrid que no atraviesa su mejor nivel. Los dirigidos por Vincent Kompany buscarán imponer condiciones desde el primer encuentro.

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El Real Madrid alcanzó los cuartos de final tras eliminar al Manchester City con un marcador global de 5-1, mientras que el Bayern hizo lo propio al superar al Atalanta por un contundente 10-2 en el global. La última vez que el conjunto alemán logró dejar fuera al Madrid fue en la temporada 2011-2012; desde entonces, en los enfrentamientos directos más recientes, el equipo español ha salido vencedor en las eliminatorias.

Real Madrid vs Bayern Múnich: dónde, cuándo y a qué hora ver