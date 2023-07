¿De qué murió Chucho Benítez?; ¿Problema en el corazón o lo envenaron?

Christian Benítez es sin duda, uno de los mejores jugadores que ha tenido el futbol mexicano en los últimos años. Campeón de goleo tres veces con América y una más con Santos, sin embargo, su vida terminó de forma sorpresiva un día como hoy pero del 2013, sacudiendo así a toda la Liga MX y a su natal Ecuador, donde era una de las figuras absolutas de su selección de cara a la Copa del Mundo de Brasil.

Chucho murió en Qatar, donde apenas llevaba unos días, después de haberse coronado Campeón con América un mes antes, para después fichar con el El Jaish de aquel país.

La mañana del 29 de julio de 2013, en México despertábamos con la terrible noticia, sin saber qué le había pasado a uno de los portentos físicos más importantes de la Liga y el cual no había presentando ningún malestar o enfermedad en los casi 7 años que estuvo en nuestro país.

¿DE QUÉ MURIÓ CHRISTIAN BENÍTEZ?

El 28 de julio, es decir, una noche antes de su muerte, Chucho debutaba con su nuevo equipo entrando de cambio en la semifinal de la Copa ante el Qatar SC, donde se mostró fuerte, hábil, en su mejor forma como nos acostumbró con Santos y las Águilas. Al finalizar el partido, el ecuatoriano se fue a casa acompañado de su esposa.

Ya entrada la madrugada, comenzó a sentir dolor abdominal, por lo que fue llevado al hospital y ahí se le administraros sedantes, que en un principio calmaron el dolor, pero no por completo. Horas después regresó más fuerte el malestar y comenzaron las complicaciones.

De acuerdo a palabras de su entonces esposa, Liseth Chalá, el no hablar árabe ni inglés hizo todo más difícil, el jugador volvió al hospital y al no poder hacerse entender, no fue atendido rápidamente, por lo que a los pocos minutos de entrar al centro médico se desvaneció, le siguieron convulsiones y posteriormente la muerte.

Los primeros reportes desde Qatar indicaban un paro cardiaco como consecuencia de una perinotinitis aguda, algo que iba acorde a lo que su pareja había relatado y que no tenía nada que ver con alguna enfermedad crónica no detectada.

EN ECUADOR COMENZARON LOS RUMORES

Una vez que el cuerpo de Christian fue llevado a su país y tras hacerle una segunda autopsia, la Federación Ecuatoriana de Futbol reveló que al futbolista se le fue detectada un problema en su arteria coronaria que afectaba directamente al corazón y que era muy complicado, casi imposible de detectar en algún estudio.

“Tenía un problema en su arteria coronaria, una enfermedad en el corazón que sólo se le podía conocer en una autopsia. Un día más, dos días más, un mes más (...) En palabras sencillas, nuestro querido Chucho estaba condenado a morir. Eso es lo que me ha dicho el doctor (Patricio) Maldonado (de la Federación)”, fueron las palabras de Luis Chiriboga, mandamás del futbol de Ecuador en ese entonces.

¿CHUCHO MURIÓ ENVENADO?

Poco más de un año después de la muerte de Benítez, su hermano y esposa reventaron la bomba y soltaron la versión de que, posiblemente el delantero había sido envenenado y acusaron irregularidades en el traslado del cuerpo de Qatar y los reportes médicos, tanto en tierras árabes como en su propio país.

Por ejemplo, a nadie le entregaron el expediente de Chucho en Doha y la Federación tampoco les dio un reporte oficial de la autopsia realizada. Por otra parte, su suegro sentenció que estando en Doha, no quisieron operar al jugador porque no había un cirujano disponible.

“Hay muchas cosas que no están claras. Yo estoy decepcionado de la FEF, estamos dispuestos a que se vuelva a abrir un expediente porque es muy extraño lo que ocurrió. A mi cuñada no le entregaron los exámenes en Qatar. Lo intoxicaron, lo mataron”, dijo su hermano Roony en alguna ocasión.