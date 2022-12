Luis Chávez acepta que México no merecía pasar a octavos en Qatar 2022

El jugador de la Selección Mexicana Luis Chávez, fue el que más destacó de los Aztecas en Qatar 2022, gracias a su ritmo de juego y el gol de tiro libre que realizó frente a Arabia Saudita. Tras la eliminación del “Tricolor”, el mediocampista ha dado varias entrevistas para los medios de comunicación, entre ellas con el Escorpión Dorado.

En esta aprovechó para abrirse y afirmar que México no merecía pasar a la ronda de octavos de final por su bajo nivel de juego, y fue justa su eliminación.

“Es justo, en los dos primeros partidos hicimos lo que veníamos haciendo normalmente, no arriesgamos, contra Polonia pudimos haber ganado, al final esos dos partidos los dejamos ir y al último no nos alcanzó”, comentó el futbolista para el canal de YouTube del personaje de Alex Montiel.

La figura del partido de México vs el equipo Saudi también aceptó que quedaron a deber a la afición y fueron una de las peores selecciones de la historia.

“Es contraste, con los resultados no puedo estar contento plenamente porque yo me quería quedar unos días más y seguir avanzando de ronda. Nos habíamos puesto la meta de estar en un quinto partido y no vamos a jugar ni un cuarto”, compartió Chávez.

Estaba preocupado por los delanteros

Henry Martín, Rogelio Funes Morí y Raúl Jiménez fueron los delanteros que acudieron a la justa mundialista con la Selección Mexicana, sin embargo el nivel de juego de los últimos dos estuvo muy mermado y sólo hubo dos goles a favor en todos los partidos, uno del delantero americanista y otro del mediocampista de Pachuca.

“Una de las grandes preocupaciones antes del último partido era la falta de gol. La verdad es que estaba preocupado por eso, no nos podíamos ir del Mundial sin un gol”, finalizó Chávez.

