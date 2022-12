César Delgado criticó al Tata Martino: “Fue muy penoso que no avanzaran de fase de grupos”

El exdelantero del Cruz Azul y que formara parte en algunos encuentros de la Selección Argentina, César Delgado, habló del trabajo del entrenador Gerardo Martino al frente de México en el Mundial de Qatar 2022 y este fue directo en contra del trabajo del estratega.

“México debió ganarle a Polonia, fue muy penoso que no avanzaran de fase de grupos. “Esperaba más de México contra Argentina. Independientemente de Martino, me pareció ver a un grupo de jugadores que no se adaptó a la idea del técnico.” Declaró el “Chelito” en entrevista para Pasión Mundialista.

César Delgado habló del trabajo de la Selección de Argentina y espera que el próximo domingo sean campeones del mundo, aunque sabe que Francia será un rival bastante complicado para la Albiceleste.

“Estamos ante un rival durísimo, Francia, le tenemos respeto. Más allá de si Argentina sale campeón, tenemos que disfrutar a Messi este último tiempo.”

Chelito se sabe ídolo en Cruz Azul.

Finalmente César Delgado reconoció que la gente en México lo reconoce más por su paso en Cruz Azul que en el Monterrey. En el club cementero se convirtió en un ídolo, a pesar de que no ganó un campeonato en su paso con la Máquina.