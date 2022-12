¿Cuántos goles marcó Pelé en toda su carrera?

Murió el hombre y comienza el mito. Ha muerto Pelé, para michos, el futbolista más grande de toda la historia. Luego de varios meses luchando contra el cáncer, el brasileño ha perdido la vida a los 82 años y con él se van un sin fin de historias, anécdotas, mitos y un legado imborrable para todos los fanáticos del balompié.

Y es que al rededor de O´Rei hay un sin fin de leyendas que contar, dentro y fuera de las canchas, per una de las más conocidas es la cantidad de goles que marcó. Para algunos hizo casi 2 mil, otros no cuentan ni la mitad de ellos, y hoy en W Deportes te vamos a responder la incógnita de, en verdad, cuántos goles marcó Edson Arantes Do Nascimiento.

¿POR QUÉ HAY DUDA SOBRE LOS GOLES DE PELÉ?

Un estudio hecho por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol a principios del Siglo XXl desató la polémica, al asegurar que Pelé había hecho más de 1200 goles en toda su carrera, lo cual no es una locura, sin embargo en esa estadística le contaron muchas anotaciones de partidos no oficiales, ya sea en juegos a beneficio, o juegos de exhibición con Santos, Brasil, Cosmos de NY o varios de invitación.

TAMBIÉN PUEDES LEER: México y su terrible fracaso en la Copa del Mundo Qatar 2022

Y es que la fama y popularidad del Rey para la época donde brilló, fue brutal, a tal grado que constantemente aparecía en cascaritas organizadas por marcas, en inauguraciones de estadios o cuadrangulares de preparación de equipos que lo contrataron para jugar algunas partidos con su playera.

Es por ello, que, en dicho registro, Pelé tiene un total de 1282 anotaciones, lo cual lo pone como el máximo romperedes de la historia, aunque de manera oficial, la realidad es muy diferente.

LOS GOLES OFICIALES DE PELÉ

Edson Arantes Do Nascimiento vistió solo 3 camisetas en toda su carrera. La del Santos de Brasil, la del la Selección Carioca y la del Cosmos de Estados Unidos y ahí sí hay registro formal de cuántos goles hizo.

Con el club carioca marcó 643 goles en 655 apariciones en las 18 temporadas que estuvo con el cuadro blanco.

Después, en 1975, aceptó la propuesta de ir a Estados Unidos, donde todavía no había una liga profesional como tal, pero por mucho dinero aceptó jugar para el Cosmos de Nueva York, donde estuvo 3 años e hizo 37 anotaciones en 54 juegos.

Por último, con el Scratch Du Oro, Pelé encumbró su nombre como una leyenda del futbol. Ganó 3 mundiales y se consagró durante mucho tiempo como el máximo anotas con selecciones nacionales con sus 95 tantos en 105 partidos.

En total, tiene 775 goles oficiales con sus 3 camisetas, donde recientemente fue superado por Cristiano Ronaldo, quien ahora tiene el título en solitario como el mejor goleador en la historia, tanto de combinados nacionales, como en general de todo el futbol.