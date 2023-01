Uriel Antuna podría dejar Cruz Azul y volver a Europa

Siguen llegando las buenas noticias para el futbol mexicano; ahora es Uriel Antuna que ya tiene oferta formal de un equipo en el viejo continente

La carrera de Uriel Antuna ha tenido una serie de altibajos que no le permiten explotar como sus condiciones lo indican, no por nada ya jugó en Europa, Manchester City se fijó en él y Por algo es seleccionado nacional.

Es por eso que el futbol parece que me quiere dar otra oportunidad de probarse en el viejo continente y desde Grecia reportan que uno de los dos grandes de ese país, el Panathinaikos, ha puesto poco más de 3 millones de euros por si pase.

Es tanto el interés del cuadro del Trébol que la oferta ya está en la mesa de Cruz Azul. Lo quieren ya, para este mercado invernal y quieren tenerlo cuanto antes.

¿La mala noticia? La oferta habría sido rechazada. La cifra no satisface a La Máquina y aunque no cerraron la puerta, por ahora no hay venta.

Uriel, que ya jugó en el Groningen de la Eredivisie y el Galaxy de la MLS, además de Chivas en México, está valuado en 4 millones de euros, según transfermarket, por lo que la segunda oferta tendría que acercarse más a esa cantidad.

Desde el año 2021, con su buena actuación en los Juegos Olímpicos, el Brujo ya tenía algunos pretendientes, sin embargo el alto sueldo y la cláusula que tenía en ese entonces con Guadalajara, ke impidieron irse.

Mientras tanto, en Cruz Azul cuentan con él, ya jugó la Copa por México después de su participación en la Copa del Mundo y está considerado para el debut de este fin de semana en el Clausura 2023 ante Xolos en la Frontera.