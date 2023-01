¿TV Azteca impedirá que Miguel Herrera sea DT de la Selección Mexicana?

Se ha terminado un tormentoso y polémico ciclop en la Selección Mexicana, que tocó fondo en la Copa del Mundo de la mano del Tata Martino y ahora está a la deriva, sin nuevo timonel y con más dudas que certezas de cara al 2026, donde el Mundial se juega aquí mismo y donde se deberá a elegir a un DT que prometa cambiar el oscuro presente del futbol mexicano.

Nombres hay muchos, pero hay uno en especifico que ya hace ruido, en medios, en la afición y lo más importante: En los directivos de la Federación Mexicana de Futbol. Su nombre es Miguel Herrera y otra vez habló sin tapujos de sus ganas y aspiraciones de volver al banquillo nacional.

El Piojo una vez más reconoció que está dispuesto a volver, que ganas no faltan, pero que por ahora, no ha habido contactos formales para ser de nueva cuenta el entrenador del Tricolor y hasta un proyecto ya tiene listo.

“Nada me daría más gusto, siempre le he dicho, para mi, la puerta de la Selección nunca está cerrada, pero desafortunadamente todavía no hay ningún contacto; estamos listos, estamos preparados, hoy ya tenemos un proyecto en la mano por si nos lo piden. Tengo un proyecto que creo funcionaría a mi manera de ver para mejorar el futbol mexicano”, dijo Miguel en charla con Fox Deportes.

Esta no es la primera vez que Herrera se candidatea para volver al TRI. Incluso, cuando Gerardo Martino pasaba por problemas de salud, él mismo se candidateo y pidió la salida del argentino, algo que no gustó mucho en el panorama nacional.

¿TV AZTECA LO TIENE VETADO?

No es un secreto que de las voces fuertes en el futbol mexicano es Ricardo Salinas, dueño de TV Azteca, televisora que, según diversas versiones, no estaría de acuerdo con el regreso de Miguel Herrera a la Selección Mexicana, después de aquel incidente con Christian Martinoli que le costó su salida del cuadro azteca en 2015.

Ante estos rumores, Miguel dijo no tener ningún problema con dicha cadena, que le sigue dando entrevistas y si bien, las rencillas con el relator aún siguen, él no tiene problema alguno en aclarar cualquier situación.

“La gente piensa y todos los medios también, que yo me peleé con una televisora y yo no me peleé con una televisora. A TV Azteca le tengo un respeto total, como a todos los medios, sean chiquitos o grandotes, siempre los he atendido de la mejor forma a todos. TV Azteca me pide entrevista y los seguí atendiendo de la misma forma”.

Durante el Mundial de Qatar, W DEPORTES pudo saber que Miguel Herrera sí está entre los candidatos a suplir al Tata Martino en la Selección Mexicana y su nombre aparecerá en la lista de la próximo reunión de dueños del futbol en marzo próximo, donde se pretende dictaminar el proyecto del futbol nacional de cara al 2026.

La buena relación con Yon de Luisa y el buen futbol que mostró su equipo antes del escándalo con Martinoli, haría que los directivos le puedan dar una segunda oportunidad.