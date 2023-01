Echaron a Noël Le Graët de la Federación Francesa de Futbol

Noël Le Graët, hasta ahora presidente de la Federación Francesa de Fútbol, ha sido destituido de su cargo tras la reunión de este miércoles por el Comité Ejecutivo de la FFF en París. Todo esto a raíz de las polémicas declaraciones del directivo, en las que se refería casi con desprecio a Zinedine Zidane.

Su relevo, momentáneamente, lo asumirá Philippe Diallo, que hasta ahora ocupaba el cargo de vicepresidente de la FFF.

Por otra parte, el Comité Ejecutivo también decidió despedir a la Directora General de la FFF, como medida cautelar. Y ha validado la renovación de Didier Deschamps al frente de la selección hasta junio de 2026.

Asimismo, la gestión económica de Le Graët estará pendiente de una auditoría, cuyos resultados se darán a conocer a finales de este mes. El ex presidente aseguró ante el Comité, que no ha hecho nada malo y que puede jurar que no habrá nada en contra suya.

Le Graët, que tiene 81 años, lleva en el cargo desde 2011, desde entonces siempre hubo manchas en su mandato y en su persona, pues existen denuncias de distintas mujeres por abuso sexual, aunque estas no están confirmadas.