No estoy haciendo campaña para ser DT de México: Miguel Herrera

Ha pasamo mes y medio desde que la Selección Mexicana quedó eliminada de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y aún no hay un panorama claro sobre qué viene para el Tricolor. Vaya, ni DT hay. Pero lo que sí hay son rumores y versiones y la mayoría apunta a un nombre: Miguel Herrera.

Desde que el Mundial estaba en juego, W DEPORTES pudo saber que el Piojo era el favorito para sustituir a Gerardo Martino para el proceso 2026 y en estos días esa información ha tomado fuerza.

Es por eso que el propio Miguel se dio tiempo y este miércoles habló con Los Campamentos para aclarar varios puntos. ¿Hay oferta o no de la FMF? ¿Qué tan dispuesto está a volver? ¿Qué cambiaría en su selección mexicana si se le da la oportunidad?.

Primero, el Piojo habló de lo que pasó en Qatar, lamentó la actuación del cuadro mexicano, pero hizo énfasis en que gran parte del fracaso fue más por la toma de decisiones que por lo que pasó en la cancha.

“Todo lo que se para atrás siempre será retroceso. El equipo mostró garra y determinación, pero no se tomaron las decisiones correctas, ni antes ni durante el Mundial. Los futbolistas siempre ponen una gran actitud, pero se necesita una sacudida y cambio de ideas”.

Herrera fue claro, si le llaman el dice que sí, sobre todo por su trabajo más que por una cuestión personal.

“Me daría mucho orgullo, cuando uno hace las cosas bien se merece una revancha, pero si no soy yo, voy apoyar al máximo a quien esté, queriendo que la selección ganara”.

¿ESTÁ HACIENDO CAMPAÑA PARA VOLVER A LA SELECCIÓN?

Miguel Herrera no esconde sus ganas de regresar al banquillo de México, pero asegura que no está haciendo campaña ni está poniendo su nombre por debajo de la mesa. Todo lo apela a su trabajo y a los medios de comunicación, que son los que lo buscan para dar la nota

“No estoy haciendo campaña, ni de gira ni de promoción para estar en la selección. La prensa, ustedes me buscan a mí, Yo no puse mi nombre en la Selección fueron ustedes. Yo siempre atiendo a la prensa como siempre, cada que me buscan, no es campaña como se dice en muchos lados. Tampoco puse mi nombre hí en la palestra, es mi trabajo”.

Sobre el otro candidato fuerte, Guillermo Almada, Piojo lo llena de elogios, aunque dice que él es mexicano y siente los colores como nadie más lo hace.

“Soy mexicano siento los colores como creo nadie los siente. Damos la cara a todos los mexicanos, eso de entrada, siempre estamos acá. Otros por ahí se acaba el contrato y nunca más dan la cara. Estamos muy conscientes de que cualquiera puede ser técnico. El que esté, sea él o yo o el que sea, hay que apoyarlo”.

¿Y CÓMO SERÍA SU PROYECTO?

“Habría que ver los jugadores que hay, las posibilidades, los que están en Europa, los que sí juegan, de qué manera vas a jugar, la generación de los olímpicos, el chiste es que el equipo se vea bien, que presione, que busque el arco rival. Y de ahí, seguiré siendo el mismo con la prensa y afición y con todos”.