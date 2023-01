¡Dani Alves, detenido en Barcelona por presunta agresión sexual!

Preocupación al máximo en Pumas, luego de que le mañana de este viernes, Dani Alves fuera detenido por autoridades españolas, tras declarar en el caso de una presunta agresión sexual de la cual se le acusa al futbolista, cometida el pasado 30 de diciembre.

Tal y como lo informamos el miércoles, el brasileño declararía ante la Justicia en calidad de detenido, sin embargo, lo que no se esperaba es que siguiera arrestado una vez que se presentó en el juzgado en Barcelona.

Cerca de las 7 de la mañana (tiempo de México), Alves salió de la comisaría custodiado por Mossos d’Esquadra de Les Corts, quien lo llevaron al lugar donde hasta el momento de esta publicación, permanece arrestado.

De acuerdo a medios españoles, las horas siguientes son claves para Dani, ya que es en ese lapso de tiempo donde se determinará si él podría enfrentar el caso en libertad con una medida cautelar o permanece tras las rejas hasta que se lleven a cabo las investigaciones.

En Pumas no se han manifestado al respecto, aunque sí, el mismo miércoles, en exclusiva para Pasión W, Rafael Puente del Río, técnico de Universidad Nacional, dijo que el cuerpo jurídico del club está a disposición de Alves, pero prefirió mantenerse al margen de la situación.

RAFA PUENTE HABLÓ SOBRE LA SITUACIÓN DE DANI ALVES

🚨🚨🚨🚨🚨🚨



Ojo a lo que nos dijo el DT de Pumas sobre el astro brasileño 🇧🇷 y su acusación de agresión sexual en España 🇪🇸



🔴EXCLUSIVA🔴 @PasionWFM pic.twitter.com/u0ILgsiCIb — W Deportes (@deportesWRADIO) January 18, 2023

¿DE QUÉ SE ACUSA A DANI ALVES?

Una mujer presentó una denuncia formal ante las autoridades españolas en los primeros días de este 2023, por una presunta agresión sexual por parte de Dani Alves, la cual habría ocurrido en un centro nocturno de Cataluña el pasado 30 de diciembre.

En la acusación se detalla que Dani y otros amigos se acercaron a un grupo de mujeres en la discoteca y el futbolista horas después acosó e intentó tocar a una de ellas sin su consentimiento, por lo que la seguridad del lugar tuvo que intervenir.

Dani Alves ya habló públicamente de este tema, negando los hechos ya mencionados y poniéndose a disposición de las autoridades para la investigación.

“Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé quién es, no la he visto nunca en mi vida. Todos estos años nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización, cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica, por dios, no. Ya basta porque hacen daño, sobre todo a mi gente, a los míos, porque saben quién soy”, dijo hace una semana a una televisora española.