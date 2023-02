Armando Martínez: “Nadie le dijo a Almada que habían elegido a Diego Cocca para la Selección Mexicana”

Armando Martínez, presidente del Pachuca, habló para W Deportes, donde tocó temas de la Selección Mexicana luego de que Diego Cocca fuera elegido como el entrenador para el próximo ciclo.

Recordemos que uno de los candidatos principales al banquillo de México era Guillermo Almada y después de que no se concretara su llegada al Tri, esto fue lo que dijo Martínez:

“A mí me avisaron hoy. Apenas Rodrigo me llamó hoy y me dijo que el comité había elegido a Diego; me da mucho gusto por él, es un buen entrenador y me explicó. Me da pena por el Guille, porque él quería ir, me dijo que en caso de él fuera el elegido quería ir y nosotros también queríamos que fuera, felices por ayudar, pero al final, ellos son libres de elegir al técnico que quieran”.

Sobre el tema de sumar en conjunto en la liga, Armando ya había mencionado que están muy enfocados en el proyecto del Pachuca, ya que recordemos que se bajaron del comité de selecciones nacionales.

“Aquí no se trata de imponer, de sumar, entre todos llegar a acuerdos. Nuestro proyecto es muy demandante y le tenemos que dedicar mucho tiempo. Nosotros siempre hemos peleado porque la Liga y la Selección sean institucionales; así debe ser en los negocios. Cada uno su parte, nosotros estamos haciendo cabildeo para que la Liga pueda volver a Libertadores y así cada quien. A final de cuentas somos 18 socios. A nosotros no nos interesa tener un puesto político o algo en la Liga”

Por último, Armando Martínez compartió la situación de Luis Chávez, quien se quedó a escasas horas de cumplir su sueño de jugar en el viejo continente:

“Si, hubo un equipo de Holanda que vino por él, pero fue muy rápido; llegaron dos horas antes del cierre de mercado allá en Europa y no nos iba a dar tiempo. Era el Feyenoord, llegaron con oferta, ya habíamos llegado a un acuerdo con Luis y después ellos dijeron que no, porque iban a tener elecciones y no se pudo dar. Estábamos dispuestos a ayudar a Luis a cumplir su sueño”