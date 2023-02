Cocca le abre la puerta de la Selección Mexicana a naturalizados

Luego de su tan esperada presentación como nuevo entrenador de la Selección Mexicana, Diego Cocca no se guardó nada y en exclusiva con W DEPORTES, platicó sobre lo que pretende del equipo tricolor y de una, le abrió la puerta a jugadores no nacidos en nuestro país.

Y es que él mejor que nadie, sabe lo que es el éxito con jugadores extranjeros que aspiran a la Selección. como Julio Furch, que ya lleva tiempo coqueteando con el cuadro nacional.

“Yo quiero a jugadores mexicanos, a los que me permitan convocar, no me importante donde son, mexicanos son mexicanos y punto, los que me dejen poner en una eliminatoria, en un mundial, son bienvenidos. Lo único que quiero es un jugador comprometido, que se sienta orgulloso de jugar en la selección y listo; lo demás no me interesa. Mexicanos son mexicanos”.

Esto viene al caso, luego de que en su presentación, destacó una estadística donde Cocca es el segundo DT que menos mexicanos ha usado en las últimas temporada; tanto con Tigres, lo 5 partidos que dirigió, y con Atlas, donde ganó tres títulos, pero usando pocos jugadores mexicanos y nula aportación al Tricolor.

¿SE ACABARON LAS BECAS EN LA SELECCIÓN?

Siguiendo con temas polémicos en la Selección Mexicana, Diego Cocca recibió duras preguntas por parte de nuestros radioescuchas, quienes no se tentaron el corazón y le cuestionaron al argentino sobre los intocables de México y aunque no los descartó por completo, sí admitió que buscará sentarse con ellos y ver cómo pueden aportar a su proyecto.

“Está claro que en un grupo hay referentes; hay algunos a los que le sale ser líderes, otros a los que no. Voy a ver qué mensaje están bajando cada uno, qué es lo que pueden apoyar al proyecto y todos juntos ver lo mejor para la selección mexicana”.

Diego Cocca debutará como DT de México en unas semanas, cuando encare los dos partidos restantes de la fase de grupos de la Nations League ante Surinam y Jamaica, donde para nada está fácil el pase al Final Four. En la primera vuelta sumó 4 de 6 unidades y podría poner en riesgo la clasificación si deja puntos en el camino.