Nacho Ambríz, resignado a no tener apoyo al DT mexicano, pero le da el OK a Cocca

Nacho Ambríz, resignado a no tener apoyo al DT mexicano

En exclusiva para los micrófonos de W deportes, Ignacio Ambriz, entrenador de los Diablos Rojos del Toluca, platicó acerca de la llegada de Diego Cocca al banquillo del seleccionado nacional y su postura sobre la elección por encima de los estrategas mexicanos.

“Creo que hoy el que ya no haya quedado ningún mexicano y que de alguna otra forma no se consideró que podiamos estar dentro de la selección, creo que hay que olvidarse de eso; hoy es por México, hoy le tocó a Cocca ser el entrenador y no queda más que apoyarlo y apoyar el proyecto”

Además al preguntarle sobre las implementaciones a las que él se apegaría para mejorar el torneo local, y un mejor funcionamiento en los diversos sentidos que involucran la Liga MX, Ambriz propuso lo siguiente:

“Para mi, si me preguntan, yo volvería a torneos largos con una sola liguilla, reducción de extranjeros, y a lo mejor es bien cierto, yo también me estoy equivocando en que debo tener más nacionales jugando, pero yo creo que es simplemente ver cuando las cosas están bien porque estaban funcionando”.

Para finalizar, el estratega mexicano se pronunció respecto a los comentarios sobre la falta de nacionales en 11 habitual, en donde hizo saber que aprende de sus errores y trata de acoplarse a las demandas del certamen: “Nunca es malo poder echar un paso para atrás y regresar a algo, la competencia cada vez crece y mucho, en donde pareciera que nosotros no avanzamos”.