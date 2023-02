Chucky Lozano: MVP en Champions y revela que no ha hablado con Cocca

Regresó la actividad para el Napoli en la UEFA Champions League y el Chucky Lozano fue nombrado el jugador del partido en la victoria del club italiano ante el Eintracht de Frankfurt.

El delantero mexicano vio actividad en casi todo el encuentro, acumuló 79 minutos y aportó una asistencia a Victor Osimhen, quien abriría el marcador en la victoria de la Gli Azzurri 2 por 0 en calidad de visitantes.

Al final la gran velada de Hirving, quien constantemente llegaba a línea de fondo a través de su característica velocidad y desmarques, se vio recompensada, pues no solo fue un autentico dolor de cabeza para los defensas de las águilas, terminó como el elegido por los emisarios del certamen para recibir el premio al MVP del encuentro.

Cabe recordar que Lozano no formaba parte del once inicial en el equipo napolitano para disputar liga de campeones desde el 12 de octubre del 2022; sin embargo y con la nueva oportunidad que le brindo Luciano Spalletti, el ex jugador de Pachuca supo responder y ahora levanta la mano para ser acreedor de más minutos.

Actualmente el Napoli se encuentra como líder de la Serie A con 15 puntos de ventaja, mantiene su gran momento en el torneo más importante de clubes europeos y arriba con una muy importante ventaja al partido de vuelta, que dicho sea de paso, será el próximo miércoles 15 de marzo.

NO HA HABLADO CON COCCA

En charla posterior con la cadena TNT, Hirving Lozano se dio tiempo de hablar de su futuro en el cuadro napolitano, donde ha perdido protagonismo y en las últimas semanas, su nombre ha sonado en la órbita de otros clubes en Europa. Al ser cuestionado sobre su renovación, el volante fue claro.

“De eso prefieron no hablar ni pensar. Estoy enfocado en la temporada, en seguir haciendo bien las cosas, en que el equipo siga por buen camino y al final ya veremos todos esos temas”.

Y por último, reveló que no ha hablado con Diego Cocca, el nuevo DT de la Selección Mexicana, quien en su presentación aseguró que iba a tratar de hablar con los referentes del Tricolor y ver si están dentro de su misma idea para el proceso del 2026.

“No me ha tocado conocerlo, pero creo que trata de crear nuevas cosas y si todo es por el bien del futbol mexicano, pues bienvenido. Ojalá todos estos cambios sean positivos”.