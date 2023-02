Hugo Sánchez tiró fuerte contra Cruz Azul: “No me avisaron que sería el Tuca”

¡Humo blanco en La Noria! Finalmente Cruz Azul tiene nuevo técnico y es nada más y nada menos que Ricardo Ferretti, que fue el ganador de una larga y polémica lista de entrevistas que tuvo la directiva con candidatos de peso como Antonio Mohamed, José Manuel de la Torre o Hugo Sánchez.

Y es justamente este último quien ya habló al respecto de la elección del Tuca y aunque le deseó la mejor de las suertes al brasileño, no dejó pasar la oportunidad de tirar contra el cuadro cementero y las formas en las que se comunicaron o más bien, no se comunicaron con él en las últimas horas.

El Pentapichichi aseguró que nadie le avisó sobre la elección del entrenador y lamentó que se le ignorara en las formas.

“Tristemente, no me llamaron ni avisaron a mi gente para informarnos que el elegido era Tuca, a mí me llamaron para una entrevista, los planes que ya les había dicho anteriormente. Me sorprende porque un equipo grande tiene que manifestarse como equipo grande, le deseo mucha suerte al Cruz Azul, le deseo suerte al ‘Tuca’, que todo vaya bien”, dijo el Macho en su programa de ESPN.

Sánchez dijo que se enteró por los medios de comunicación y no por un miembro de la directiva.

“Lo normal y lo lógico es que cuando hay clase, categoría y estilo, pues regularmente lo que hacen antes que se entere por los medios de comunicación, pues resulta que te llaman y te avisan: ‘Fíjate que hemos elegido a esta persona porque creemos que es lo más conveniente, gracias por venir, gracias por la entrevista, gracias por tu tiempo’, pero no, no fue así”.

Al Final le deseó lo mejor a Ferretti y a La Máquina, que marcha en los últimos lugares de la tabla y que este miércoles juegan ante Atlas en el Azteca.

“Si decidieron que fuera él, me imagino que su madurez, su sabiduría ha pesado tanto, no en las últimas temporadas que ha tenido como técnico porque le ha tocado Juárez, en un momento duro, pero sí en sus mejores momentos con Tigres”.