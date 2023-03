¿La polémica de Shakira y Piqué ha sido planeada? Las redes sociales explotan por entrevista de la cantante a Televisa

El tema más de oda y de lejos el más sonado a nivel cultural, social y deportivo de este 2023 ha sido sin duda la canción de Shakira con el productor argentino Bizarrap, donde le tira directo a Gerard Piqué, a pocos meses de su separación y que ha alcanzado cifras de descargas, reproducciones y visualizaciones nunca antes logradas en la música latina.

Sin embargo, más allá del éxito de la Session con Biza, hay mucha gente que todavía no se cree la historia y piensan que todo ha sido planeado y aún más después de la entrevista que la interprete de Antología ha dado con Enrique Acevedo, donde habla por primera vez del tema y reveló que hasta sus hijos la motivaron y la ayudaron a crear la canción.

“Lo de la sesión 53 con Biza, es una sugerencia de Milan; tengo grabado un audio de Milan donde le graba un audio a mi manager, pidiéndole que haga una colaboración con Bizarrap, dijo entre risas la colombiana.

Incluso dijo que su propio hijo estuvo en la edición y grabación del video, que ha roto todo tipo de récords en plataformas digitales.

Estas palabras volvieron a hacer eco en redes sociales, donde mucha gente no las tomó con buen humor, debido a que, según cuentan, toda esta polémica de la canción, ha sido planeada para generar audiencia, y ganancia junto a su ahora expareja, Gerard Piqué.

De acuerdo a varios usuarios, la versión de que, tanto la sesión con Biza, como las respuestas, los guiños y las bromas del exfutbolista del Barcelona, han sido consensuadas para sacar más rédito y mucho dinero a su separación.

En Twitter hay varios hilos contando la historia completa de la pareja, hasta estos días, donde han dividido bandos en internet y en muchos países entre sus fanáticos y en TikTok hay videos y hasta reportajes de la TV española que detallan cómo se habría planeado novela de la tiradera.

Otro de los puntos que los internautas han tomado en cuenta es que los hijos de Gerard y Shakira sabían de la canción, rompiendo así el argumento de que la discusión y el divorcio de sus padres les iba a perjudicar o podría traerles burlas y problemas en el futuro.

#EsTendencia: Shakira cuenta en una reciente entrevista que Milan, su hijo, fue parte importante de su colaboración con Bizarrap 💿 pic.twitter.com/QxEbM0j08b — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) February 28, 2023

Además, las casas de Shakira y de los padres de Piqué están juntas, ella sigue viviendo en Barcelona o al menos ha pasado mucho tiempo ahí, a pesar de que Gerard ya ha hablado y se ha dejado ver abiertamente con su nueva pareja, Clara Chía.

En esa misma entrevista, la misma Shakira acepta que está consciente de la división de opiniones que ha dejado con el tema y asegura estar parada en medio de los dos lados; aunque dice que ella siempre ha sido muy transparente con su público, y sobre todo con las letras de sus canciones.

“A través de mis canciones siempre he tenido el deber de prestar mi voz para aquellos que no pueden hablar. Las mujeres sobre todo, que estamos en un momento en el que nos teneos que apoyar. Hay un lugar reservado en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras”.