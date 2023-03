Juan Carlos Osorio está en Nuevo León; Tigres, su próximo equipo

¡Se viene una bomba en el futbol mexicano!. Y es que en Tigres, las cosas no marchan tan bien después de la salida de Diego Cocca del banquillo. El relevo del Chima Ruíz no ha sido el esperado, los resultados y el buen funcionamiento no llegan y parece que la directiva ya no está dispuesta a esperar hasta el verano.

Hace unos días se supo que había habido contacto con Gerardo Martino, quien accedió a entrevistarse con el conjunto felino y ahora, en las últimas horas, Juan Carlos Osorio, otro exDT de la Selección Mexicana, fue visto en Nuevo León, lo que todo apunta a que es orto de los firmas candidatos a llegar al equipo de la UANL.

Osorio, que desde hace un tiempo ha estado rondando con volver a la Liga MX, tras su fugáz paso por Puebla hace unos años, habló durante su participación en la Copa del Mundo, de algunos clubes que han estado haciendo bien las cosas y que empiezan a sonar fuera del país y uno de ellos era Tigres, que ahora lo tiene en agenda.

En un principio se dijo que el colombiano estaba en la Sultana del Norte por un evento privado, sin embargo, medios locales han confirmado que ya hubo reunión con gente de Tigres y aunque no hubo oferta formal por tomar las riendas del equipo, el interés es real.

Juan Carlos, que no dirige desde hace un año, cuando se fue de América de Cali, ha tenido un sufrir constante desde que acabo su ciclo en el Tricolor tras la Copa del Mundo del 2018.

Regresó a Atlético Nacional sin tener el éxito esperado y antes, había sido presentado con la Selección de Paraguay, donde ni siquiera pudo debutar, ya que dio marcha atrás y se fue sin tener un solo partido.

Ahora, Tigres le abre la puerta del futbol mexicano en un momento de urgencia absoluta. Si bien, el equipo marcha segundo de la Liga MX, el accionar ha dejado mucho que desear y el aficionado está molesto, debido a la exigencia del plantel. Marco Antonio Ruíz no ha estado a la altura desde que tomó las riendas y se busca un personaje de más experiencia y jerarquía.

Por lo pronto, este fin de semana, los Felinos reciben al América en el Volcán y se habla que, en dado caso de que no haya un resultado positivo, la decisión de regresar al Chima a inferiores y de una, poner al nuevo técnico, será antes de lo previsto.