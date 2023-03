Max Verstappen lanza pedrada para Red Bull, tras los resultados en el GP de Arabia Saudita

La polémica por el podio que consiguió Sergio Pérez el domingo pasado en el Gran Premio de Arabia Saudita, pues la familia Verstappen no quedó muy satisfecha con el triunfo del mexicano, ya que los comentarios que han lanzado han dejado mucho que desear como compañeros de la misma escudería.

El primero en causar polémica fue Jos Verstappen, quien fue captado muy incomodo mientras el tapatío celebraba con su equipo e incluso lanzó algunas palabras asegurando que Checo Pérez no está acostumbrado a ganar tan seguido. Ahora fue el turno Max Verstappen que también mostró su molestia al no haber terminado la carrera en primer lugar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Diego Alonso y Ariel Holan: Los nuevos en la lista de candidatos en Pumas

El neerlandés arrancó en el decimoquinto lugar, pero poco a poco logró reponerse y terminó segundo; sin embargo, a pesar de haber compartido podio con su coequipero, Verstappen lanzó algunos comentarios hacía Red Bull, pues el ante los errores que se tuvieron durante la carrera pudo haber subido en el primer lugar del podio.

“Tenemos que hacerlo mejor como equipo, no podemos tener problemas como estos”, comentó para Viaplay, tras comentar que la escudería austriaca debería evitar errores, luego de que en la practica del sábado se viera obligado a abandonar la Qualy por una falla en la potencia de su RB19.

“De lo contrario (de no haber fallado el RB19 en qualy), esta habría sido una carrera muy diferente para mí. Al final limitamos un poco los daños, pero debería haber ganado aquí”, agregó.

"YO TENÍA QUE MANTENER MI RITMO" 🔥



Max Verstappen dijo que aunque no fue una carrera fácil, logró salir de los últimos lugares.



Sobre la vuelta rápido, señala que estaba tratando de recuperar lo más posible y como equipo están contentos por el 1-2 aunque no le gusta perder. pic.twitter.com/iTWMEvbs5u — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 19, 2023

Aunque la diferencia entre ambos pilotos solo fue de cinco puntos y Max Verstappen terminó en segundo y le arrebató la vuelta más rápida al mexicano, el neerlandés no quedó satisfecho con estos resultados. Incluso, cabe mencionar que no es la primera vez que se genera polémica respecto a los resultados, pues cada que no sube al podio en primer lugar muestra su molestia.