España perdió en Escocia en la jornada de eliminatorias para la Euro

Este martes continuaron los partidos correspondientes a las eliminatorias europeas para la Eurocopa del 2024, con siete enfrentamientos que cerraron la Fecha FIFA en Europa.

En el Grupo A, la Georgia de Khvicha Kvaratskhelia empató a uno con Noruega, que nuevamente no pudo contar con su estrella, Erling Haaland, pero sí con el mediocampista Martin Odegaard. A su vez, Escocia dio la sorpresa y derrotó 2x0 a España en el Hampden Park de Glasgow, con doblete del hombre del Manchester United, Scott McTominay.

De inmediato, las reacciones en el país ibérico no se hicieron esperar y prensa y afición ya piden la cabeza de Luis de la Fuente y la no convocatoria de algunos jugadores, que, según un gran grueso de la gente, no está a la altura.

Entre los más criticados están Rodri, del Manchester City, Yeremi Pino y el arquero del Chelsea, Kepa.

En el Grupo D, Gales superó por la mínima a Letonia, con anotación de Kieffer Moore en el Cardiff City Stadium, mientras que Turquía cayó en casa por 0-2 a manos de Croacia con dos tantos del mediocampista del Chelsea, Mateo Kovacic, en la primera parte.

Por otro lado, en el Grupo I, Kosovo igualó 1-1 con Andorra, Rumania venció 2x1 a Bielorrusia y, en el choque más atractivo del sector, Suiza derrotó con autoridad a Israel, con marcador de 3-0.