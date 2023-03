El padre de Ansu Fati está molesto con el Barcelona y amenaza con sacar a su hijo del equipo

Las polémicas con Ansu Fati y su paso en el Barcelona no terminan, pues el joven jugador no se ha podido consolidar en el equipo de Xavi Hernández. Debido a los pocos minutos que ha visto el delantero de 20 años, su padre Bori Fati arremetió contra el equipo e incluso hasta amenazó con sacarlo del club.

“Si por mi fuera, me lo llevo del Barça, pero él dice que prefiere seguir en el Barça. Él dice que es del Barça y que no se va del Barça. Yo pensaba otra cosa, pero él no está de acuerdo”, explicó Bori Fati para Cadena Cope.

Y es que a pesar de que Ansu Fati es canterano del Barcelona y apuntaba para ser el jugador promesa e incluso se quedó con la casaca 10 de Lionel Messi, Bori Fati aseguró que a pesar de los altibajos con el conjunto blaugrana, su hijo no quiere dejar al equipo que lo vio crecer como jugador profesional.

"Dejar a tu hijo que disfrute. No hay que agobiarlo"



Este minuto de Luis Enrique para los padres de niños que juegan al fútbol, se lo tiene que aplicar el padre de Ansu Fati



ESPECTACULAR@LUISENRIQUE21

pic.twitter.com/HVjvr5exAH — madridblaugrana (@madridblaugrana) March 29, 2023

“Estamos hablando del 10 del Barça, de un internacional con la selección español, de un chico que salió de La Masía (la escuela del FC Barcelona). Ansu no quiere fichar por otro club, pero yo le quiero ver triunfar”, explicó.

Ansu Fati tuvo la oportunidad de debutar con el Primer Equipo a temprana edad, pues con apenas 16 años disputó sus primeros minutos en el máximo circuito; sin embargo, una lesión en la rodilla que sufrió en el 2020 ya no le permitió mostrar su máximo potencial.

“Merece jugar más minutos, no puede ser que juegue uno o dos por partido”, aseguró. “Como padre, estoy enfadado”, comentó.

Cabe mencionar que en dado caso de que Ansu Fati decida irse a otro equipo, el jugador que entraría como moneda de cambio sería el mediocampista del Manchester City, Ilkay Gündogan, quien para en el próximo mercado de verano quedaría como agente libre y ante las situaciones económicas por las que atraviesa el Barcelona, el conjunto culé estaría dispuesto a repetir las operaciones que ha llevado a cabo, justo fichar a jugadores en calidad libre.