Cuauhtémoc Blanco: Fui mejor que Hugo Sánchez y que Chicharito Hernández

Cuauhtémoc Blanco tuvo un paso fugaz en el futbol europeo en comparación de Hugo Sánchez y Javier Hernández; sin embargo, los tres jugadores tuvieron la oportunidad de portar la camiseta de la Selección Mexicana; sin embargo, a pesar de la diferente historia que escribió cada mexicano, el referente del América se atrevió a decir que él fue mejor que dichos jugadores.

Durante un evento que se llevó a cabo en Morelos, en lo que fue la rehabilitación de la Unidad Deportiva Huitzilac, el ahora gobernador descartó que a nivel de selección esté por debajo de Hugo Sánchez y Chicharito Hernández, pues aseguró que tuvo mejor nivel que ellos.

“Cómo crees, yo me siento mucho mejor que ellos, así te lo digo, pero mucho mejor, aunque ellos hayan jugado en varios equipos, y eso no lo digo yo, lo dice toda la gente”, mencionó.

El Cuau evitó hacer comparaciones con los mexicanos, pues aseguró que cada uno de ellos tuvo su historia; sin embargo, no se limitó en recordar que durante su etapa, la Selección Mexicana estuvo cerca de calificar dos veces a una Copa del Mundo e incluso mencionó que fue testigo de la situación tan complicada que pasaba el combinado azteca durante las Eliminatorias mundialistas de Corea y Japón 2002, lo que que marcara la diferencia.

“Yo no me comparo con Chicharito ni con Hugo. Cada uno hizo su historia y pues pregunten…yo califiqué a la selección a dos mundiales. Estábamos a punto de no ir, con la ayuda igual de mis compañeros, pero toda la gente dice que soy mejor que ellos, pero yo se lo dejo a la gente, no lo digo yo”, agregó.