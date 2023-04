Ricardo Salinas nuevamente generó polémica en redes sociales: ´Público mediocre´, le contestó a un seguidor

Ante el inconveniente que de desató el sábado pasado en el Estadio Azteca con el jugador de León, Lucas Romero y el árbitro Fernando Hernández, quienes se dieron un rodillazo, Ricardo Salinas Pliego se manifestó en redes sociales que criticó la Liga MX y a las personas involucradas.

La polémica entre el empresario y el seguidor comenzó cuando Salinas Pliego escribió: “¿Necesitamos hacer cambios de fondo en la @LigaBBVAMX?”, publicación que estuvo acompañada con el video en el que se ve como el jugador de la Fiera y el silbante se golpean.

Posteriormente, fue exactamente el usuario @DinoStandUpMX, quien le respondió al empresario y muy directo escribió: “Liga mediocre, dueños mediocres, jugadores mediocres, selección mediocre, resultados mediocres”, expresó la cuenta de chistes.

Y como es bien conocido, Ricardo Salinas Pliego no se guarda nada y en esta ocasión no fue la excepción, pues muy a su estilo no se limitó y le respondió: “Público mediocre”.

¿Necesitamos hacer cambios de fondo en la @LigaBBVAMX? 🤔 https://t.co/t3h14YO224 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 2, 2023

Fue así que el dueño de la televisora reconocida generó una polémica más en redes sociales. Recientemente acaparó lo reflectores, luego de que el empresario explotará contra los jugadores de Mazatlán y los insultara.

Y es que el conjunto morado no pasa por un buen momento en lo que va la presente campaña del futbol mexicano, pues justamente se encuentra en la última posición de la tabla con apenas cuatro puntos de los 39 en juego. A lo que un seguidor le escribió: “Juegue con mexicanos tío riqui, así hay pretexto que por eso no se gane”. Mientras que Salinas reventó al equipo, tras responder: “No se gana porque son unos pendejos huevones y listo, apoyo y sueldos no merecidos… los tienen”.