Ricardo Ferretti no le teme al América; no le asusta el 7-0

Luego de la humillación que sufrió Cruz Azul a manos del América en el pasado Apertura 2022, donde los celestes terminaron goleados 7-0, Ricardo Ferretti aseguró que no le asusta qué se repita la misma historia, pues en aquel encuentro él no era parte de la institución celeste.

“No podemos pensar en que sólo existe el América, no quiero decir que es un juego más, pero no veo en ellos a un monstruo de siete cabezas al que no se le puede ganar; es un buen equipo y confío en que mi equipo va a dar un buen partido”, dijo el técnico en conferencia de prensa.

“Es un juego que tiene matiz distinto, a ciertos otros, pero tampoco menosprecio a otros rivales, nuestra competencia es con nosotros mismos para ser mejor todos los días. Respetamos a todos los rivales que enfrentamos, no podemos menospreciar a unos, ni valorar demasiado a otros porque los puntos que se perdieron al principio serían muy importantes para nosotros. Vamos a enfrentar al equipo América con todo respeto, pero sin miedo. Ellos quieren, nosotros también queremos ganar. Sabemos la capacidad del equipo que vamos a enfrentar y espero que nosotros demostremos también nuestra capacidad”, agregó.

HABLÓ EL TUCA SOBRE AMÉRICA Y EL CLÁSICO JOVEN



"Yo no estaba en el 7-0".

Ojo porque Ricardo Ferretti dejó buenas frases.@chato_jc estuvo ahí y nos cuenta todo 🎙️ pic.twitter.com/FnUeednxm4 — W Deportes (@deportesWRADIO) April 10, 2023

Por otra parte, luego de sumar cuatro victorias, una derrota y un empate sin goles ante León, el Tuca fue cuestionado sobre en qué condiciones llegará su equipo para una edición más del Clásico Joven, encuentro que ve como revancha; sin embargo, aquel 7-0 ya quedó en el olvido.

“Yo creo que ya hasta se les olvidó ese partido. Vamos a enfrentar al América con respeto, pero sin miedo. Mis jugadores no van a salir a la cancha pensando en ese partido. Yo no estaba presente para saber qué pasó y es algo que no me preocupa porque, insisto, eso ya pasó”, agregó.

Finalmente, el maquinista ya sabe el peso que tiene enfrentar a un equipo como el América, pero al ser su primer Clásico Joven, el técnico brasileño aseguró que este duelo será especial y lo va a disfrutar: “He dirigido partidos y he jugado contra el América y sé lo que representan estos juegos en el fútbol mexicano; es un clásico. Por ser el primero que tengo al frente de Cruz Azul es especial y lo voy a disfrutar”, concluyó.