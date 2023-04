Real Madrid va a semifinales de la Champions League

Con la estirpe del gigante que es y sin poner en riesgo su temporada, Real Madrid salió de Stamford Bridge con el pase a Semifinales de la Champions League en la mano y mantiene vivo el sueño de la decimoquinta orejona.

Con goles de Rodrygo, que otra vez se levanta como el hombre clave y que aparece en momentos importantes, lo de Carlo Ancelotti demostraron por qué son el club más importante en la historia de esta competición.

Por su parte, el Chelsea consumó un fracaso millonario y el club está más a la deriva que nunca.

En invierno invirtieron más de 600 millones de euros en refuerzos y se han quedado con las manos vacías.

En el terreno local no solo no van a ganar ni Liga ni Copas, sino que no les va a alcanzar para clasificarse a competencias Europeas y este martes han quedado fuera del único torneo donde seguían vivos.

Ahora los merengues esperan al ganador de la serie entre Manchester City, que va arriba 3-0 sobre el Bayern Múnich.