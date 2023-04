Tano Ortiz: ‘Si alguien tiene que arriesgar, ese es Pumas’, el técnico azulcrema manda mensaje de cara al Clásico Capitalino

Fernando Ortiz está consciente del peso que significa enfrentar a Pumas, por lo que espera que el cuadro auriazul salga a la ofensiva la noche de este sábado cuando ambas escuadras se vean las caras en el Estadio Azteca, pues los de Antonio Mohamed tendrán que dar su máximo esfuerzo al jugar como visitantes.

“Es un Clásico muy importante de ciudad, es el rival histórico de una misma ciudad con una historia importante de ambos clubes. No deja de ser futbol, es un partido de futbol; hay mucho alrededor, veo más como un deporte. Creo que Antonio (Mohamed) tiene razón, coincido con él y que gane el mejor, es así”, declaró Ortiz en conferencia de prensa.

EL QUE TIENE QUE ARRIESGAR ES PUMAS 🗣️

…

Fernando Ortiz calienta un poquito el Clásico Capitalino.



📹 @AlexLA94 pic.twitter.com/TZ2ATs5YPy — W Deportes (@deportesWRADIO) April 21, 2023

“Nosotros vamos a salir de la misma manera que desde la primera fecha. Si alguien tiene que arriesgar considero que es Pumas por el tema de necesidad de puntos; nos puede favorecer porque todos los partidos que enfrentamos contra un rival que juega de forma que podemos aprovechar, sí. Ante la necesidad puede ser un juego favorable para nosotros, se puede presentar un partido muy abierto”, agregó.

Por otra parte, el estratega azulcrema habló sobre lo que significaría ganar el Clásico Capitalino; sin embargo, ante el momento por el que atraviesa su rival en turno sería un reto para las Águilas.

“Algo diferente hay que hacer, algo de mi parte debo hacer diferente porque del aprendizaje que tuve en Liguillas anteriores no alcanzó, soy consciente de eso. La ilusión que generan a los aficionados es la que trabajos día a día para que puedan disfrutar cada fin de semana que su equipo sea donde sea juegue de la misma manera. Hacer hincapié en que es una nueva oportunidad con la responsabilidad que se merece la institución”, señaló.

Finalmente, el Tano Ortiz reconoció que su contrincante tiene un gran peso dentro del futbol mexicano, quien ha pasado por equipos como el mismo América, Monterrey y ahora con Pumas.

¿EL TURCO MOHAMED?…Solo elogios para él 🫶🏼



El Tano Ortiz muestra respeto para el DT de Pumas.



📹 @AlexLA94 pic.twitter.com/JbzhaWoBJE — W Deportes (@deportesWRADIO) April 21, 2023

“Antonio es un excelente entrenador y persona, no he hablado con él, pero en el ambiente del futbol todos sabemos quién es cada uno. Es un técnico exitoso y ganador, ojalá que siga siendo el camino de entrenador y que nos ha abierto la puerta a muchos. Hoy Pumas pasa por un momento anímico importante, son los mimos jugadores, pero diferente en el sentido anímico. Es un Clásico, se juega de diferente manera. Los Clásicos no importa cómo se jueguen, la importancia está en ganar”, sentenció.