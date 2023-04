¿Qué necesita Pumas para clasificar al repechaje de la Liga MX?

Pumas no pudo con América y se complicó la vida / Mauricio Salas

Después de perder la ventaja ante el América en la cancha del estadio azteca, con lo que el clásico capitalino terminó con empate a 1 tanto, los Pumas comienzan a hacer números para conocer sus posibilidades de estar en el repechaje.

Tras este empate con el que los universitarios se quedaron con 1 punto, el cuadro universitario llegó a 18 unidades en el campeonato con lo que se encuentra en el lugar 11 de la tabla general.

Lo que ayudó aún más al equipo universitario para no caer al lugar 12, fue que el atlético de san Luis terminó por perder por 2 tantos a 1 ante el Pachuca.

Aunque de momento los azul y oro tienen su lugar en el repechaje, no está garantizado de cara a la última jornada y necesitarán un resultado favorable para que la combinación de resultados no lo dejen fuera.

Pumas cierra el torneo visitando al líder del campeonato, Rayados de Monterrey, por lo que la tarea luce complicada, aunque dependen de sí mismos para acceder a la repesca del campeonato mexicano.

Ahora bien, en caso de que los pumas no consigan el triunfo y pierdan ante los rayados, deberán esperar que San Luis, puebla y Xolos no ganen sus partidos, o al menos que dos de ellos no ganen.

Es así como pumas depende de sí mismo para poder acceder a la fiesta grande, ya que el triunfo les da el boleto automático, mientras que con el empate o derrota, dependerán de lo que hagan 3 otros equipo.