¿El Turco Mohamed se hizo expulsar a propósito para no estar contra ‘sus’ Rayados?

Han pasado ya 3 días de aquel sábado polémico en la cancha del Estadio Azteca, donde Antonio Mohamed se robó los reflectores en el América vs Pumas con su expulsión temprana y los gestos que le hizo a la gente azulcrema, mientras se iba entre risas al vestidor.

Con esa tarjeta Roja, el Turco no podrá estar en la última jornada, donde la UNAM se juega la vida y la clasificación al repechaje nada más y nada menos que ante Rayados, el mejor club de la Liga MX y el equipo con el que el DT argentino tiene un nexo más que especial.

Ante esto, en redes sociales, han surgido versiones que aseguran que el entrenador se habría hecho expulsar a propósito, justo para no estar ante Monterrey, un equipo que hace unos días dijo, era con el que más de identificaba y al que más cariño le guarda en México, por los títulos obtenidos hace unos años.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Y es que en diversas cuentas de Twitter y páginas de Facebook, cientos de usuarios han empezado a creer la idea de que Mohamed no quiso enfrentar a los regios, a pesar de que su equipo se juegue la vida en esa última fecha.

Los argumentos son la alegría con la que Antonio se fue del Azteca, además de que, siempre se mantiene ecuánime en la banca, es muy respetuoso con los árbitros, pero el sábado desde muy temprano, empezó la furia con el cuarto juez, con el asistente y con César Arturo Ramos, que no aguantó más y lo echó.

EL TURCO MOHAMED… QUE CRACK ANTONIO.



Como les duele a los americanistas esa final! Que recuerdos!



“AQUÍ YO DI LA VUELTA”pic.twitter.com/378zMpuebz — Felipe Galindo (@FelipeGalindot) April 23, 2023

ANTECEDENTES PARECIDOS CON MOHAMED

Esta no es la primera vez que Antonio Mohamed tiene teorías o versiones parecidas de no querer jugar o no querer dañar a uno de sus exequipos. Cuando era jugador, un partido marcó para siempre su carrera en un Boca Juniors vs Huracán, donde la historia dice que el Turco no quiso hacerle gol a su Globo.

En aquella ocasión le quedó un balón en medio del área y en vez de patear pasó la pelota a Diego Latorre que no pudo marcar. Al final de ese encuentro, la hinchada de Huracán gritaba “El Turco los cagó”, mientras que el delantero tuvo que salir escondido de La Bombonera, porque la grada Xeneize se lo quería comer vivo.

Esa jugada le costó no jugar más ocn Boca y el DT, Óscar Washington Tabáres, lo borró para siempre hasta que se fue del club un año después.