Independiente: comienza recolecta de dinero para ayudar al equipo a salir de la crisis económica

El Club Independiente de Avellaneda está hundido en una crisis económica desde hace varias temporadas, al grado de que hoy en día tienen deudas que ascienden a los 20 millones de dólares con varios equipos.

Una de las más importantes es la que tienen con el Club América por la venta de Cecilio Domínguez por 5.9 millones de dólares en 2019.

Ante la crisis y la posibilidad de que desaparezca el equipo por falta de recursos, el influencer, Santiago Maratea, organizó una colecta popular para recaudar fondos y liquidar las deudas del equipo a través de un fideicomiso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Chivas: Veljko Paunovic quiere hacer su propia historia con el Rebaño

“El fideicomiso está armado por los hinchas. Cómo está armado el fideicomiso, se pensó, por eso tardamos tanto tiempo hablando con abogados y con contadores, para que el fideicomiso sea de los hinchas. No es algo que tiene un vínculo con Independiente, lo que vincula con el club es la deuda a pagar. Esa plata no solamente no pasa por el club, sino que el manejo total de toda esa plata y la responsabilidad es meramente mía”

En @Independiente ya comenzó la colecta para pagar las deudas del club.



El influencer, @santumaratea1, aseguró que buscarán recaudar 20MDD para pagarle al @ClubAmerica la deuda por Cecilio Domínguez por 6MDD.



La deuda con las Águilas es la PRIORIDAD. ⬇️ pic.twitter.com/e31GrXpPzf — Alex López™ (@AlexLA94) April 27, 2023

En este mismo sentido, Maratea confirmó que en caso de recaudar los 20 millones de dólares, la prioridad será saldar la deuda con las águilas por la transferencia de Cecilio Domínguez.

“La Comisión Directiva no tiene voto ni autoridad en la decisión que se tome con esta plata porque el fiduciario soy yo. El único que puede manejar esa plata y decidir para donde va esa plata soy yo. No hay otra manera. Después yo puedo hablar con la directiva a ver para ellos cual es la deuda más importante, pero la idea es pagar todas las deudas empezando por la más importante como la del América”