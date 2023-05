Cruz Azul: Jesús Corona y Cata Domínguez jugaron su último partido

El fin de una era ha llegado en Cruz Azul. Con la eliminación de este sábado ante Atlas y luego de 16 y 14 años respectivamente en La Máquina, Julio César Domínguez y Jesús Corona han jugado su último partido y no seguirán más en el equipo del Tuca Ferretti.

En medio de reacciones contrastantes para uno y otro, los dos referentes históricos cementeros, se despidieron del cuadro celeste y le ponen fin así a una era que tuvo tristezas y decepciones, pero que también fueron parte fundamental de la obtención de varios campeonatos, incluido el tan esperado de Liga MX después de 24 años.

Por el lado de Chuy, desde que llegó Ricardo Ferretti, no fue un secreto que quería darle una limpia y renovación a su plantel y aunque antes del brasileño, Corona había dicho que quería seguir un año más, lo cierto es que en este lapso de tiempo pasaron cosas que hicieron que la directiva dijera que no más.

Entre ellas, la polémica de su hijo, que golpeó a un guardia de seguridad y fue despedido de su hijo, siendo esta la llave de salida del guardameta de 42 años.

FIN DEL SUFRIMIENTO

Del otro lado, el Cata se va en medio de abucheos, críticas y mucha distancia con la afición azul. Desde hace ya varias temporadas, la parcialidad cementera quería su salida y aunque él seguía al frente de la defensa junto con Escobar, hoy la paciencia se ha terminado y Tuca no lo tiene contemplado para el próximo semestre.

El central no ha jugado en ningún otro equipo que no fuera La Máquina y no se descarta que cuelgue los botines y diga adiós a las canchas. Por ahora no se sabe de alguna oferta o propuesta para seguir su carrera.

Otros de los nombres que es muy probable que no sigan en el equipo son Ramiro Funes Mori, Rafael Baca, Augusto Lotti, Cristian Tabó e Iván Morales.