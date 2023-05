Nuria Diosdado desmiente a AMLO: El gobierno no pago nada del viaje a Egipto

Una vez que ha pasado toda la emoción y también la polémica por el éxito del equipo mexicano de Natación Artística, que gano oros en la Serie Mundial en Egipto, la principal referente y estrella del deporte nacional, Nuria Diosdado, habló en exclusiva con W DEPORTES y sin filtró, explicó, cómo se pagó el viaje y de paso desmintió las palabras del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que sí hubo apoyo para las sirenas.

La mexicano contó que fue una marca fabricante de uniformes y después la intervención de Arturo Elías Ayub, con quienes comenzó el movimiento de la venta de indumentaria y toallas para recaudar fondos y así empezar a costear todo lo necesario para viajar.

“Este viaje sale de una colaboración con la marca Fafetti, se hace este diseño y parte de las ganancias era para tener dinero para el equipo. Ese dinero desde diciembre lo dejamos de percibir porque se quitaron las becas por parte de CONADE y del gobierno. Logramos llegar por redes sociales con Arturo Elías Ayub, nos recibe en su oficina, le explicamos de la situación porque temíamos que no pudiéramos competir en competencias previa y después de días de pláticas surge el sí de fundación telmex-Tecel financia todo el viaje.

Incluso dijo que más marcas se fueron sumando a tal grado que hasta la maleta de viaje y cosas personales fueron por patrocinios y no por algún ingres gubernamental

“Se sumaron más marcas, Adidas nos dio toda la ropa, Liverpool se hizo la maleta de viaje y así se fue sumando el apoyo y es así como de a poco se juntando todo para poder llegar a Egipto”.

NURIA DIOSDADO DESMIENTE A AMLO

Este martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había asegurado que sí hubo apoyo para las nadadoras mexicanas y hasta viáticos, ya que algunas pertenecen a la SEDENA, situación que Nuria Diosdado explica a detalle y va en contra de las palabras del mandatario.

“No, el presidente me parece que tiene información falsa o a medias. 6 de nosotras pertenecemos a la fuerzas armadas de México y sí, tenemos un salario y beneficios como cualquier persona. Pero eso es aparte, no es invento nuestro. La realidad es que se quitaron los apoyos. Creo que el presidente se confundió o se equivocó. No recibimos dinero alguno o viáticos. Fueron más de 900 mil pesos lo que cotó el viaje para las 14 personas que fuimos a Egipto”.

Sobre la supuesta falta de apoyo a las atletas que obtuvieron medalla de oro en la Copa Mundial de Natación Artística en Egipto, el presidente @lopezobrador_ aclaró que seis de ellas pertenecen a @SEDENAmx y tienen sueldos y viáticos.



“También estamos militarizando el deporte.” pic.twitter.com/zBngmwsfR5 — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 15, 2023

A pesar de todo, Diosdado asegura que no buscan crear conflicto y solo piden soluciones, porque sus resultados y su trabajo así lo merecen, sobre todo, a un año de los Juegos Olímpicos, donde el panorama para la delegación mexicana es más oscuro que nunca.

“Más que mandarles un mensaje, nuestro resultado habla por si solo. Donde nos hemos parado hemos dado resultados, hemos defendido la bandera con mucho orgullo, sobre todo por las circunstancias en las que nos hemos visto envueltas. Han sido días muy pesados, de mucha presión, porque nos sentimos a la deriva. Más que un mensaje, decirles que nosotros estamos abiertas a llegar a una solución. Porque no somos las únicas, porque hay muchos deportes en la misma situación y estamos a un año de Juegos Olímpicos y el atleta está más preocupado por las cosas que pasan al rededor y no está concentrado en su disciplina”.

¿POR QUÉ SE LE QUITARON LAS BECAS A LA NATACIÓN?

Diosdado también explicó que desde diciembre se han dejado de recibir becas para atletas de deportes acuáticos, debido a un conflicto político que solo ha afectado los deportistas y no se ve para cuando pueda resolverse.

“Este tema es meramente político. La federación mexicana de natación tiene meses en problemas como la World Acuatics Federation, se acusa al presidente de la FMN de desvío de recursos, la FINA desconoce a la Federación y nosotros como atletas quedamos en medio de un problema político. En enero se nos notifica de la CONADE que por este tema se van a suspender becas para todas las disciplinas acuáticas. El último salario y becas que recibimos fue en diciembre pasado”.

“Al no saber quien va a financiar nuestra carrera, por eso hicimos este movimiento. Porque a ver, con los trajes de baño y toallas no vamos a pagar todo lo que necesitamos, pero sí podemos empezar a tener dinero de emergencia para algunas competencias”.

Manda mensaje a iniciativa privada para que no vean el apoyo a atletas mexicanos como un gato, sino una inversión.

“Invitar a la iniciativa privada que se sumen a este movimiento, así como lo hizo fundación Telmex, invitarlos a apostarle a los atletas mexicanos, y que lo vean como una inversión y no un gasto, porque nosotros hemos dejado la vida por representar a México”.