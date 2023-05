Carlos Salcedo, a una firma de ser de Cruz Azul

Cruz Azul no pudo entrar a la Liguilla y aunque el tornreo aún no acaba, en La Noria ya empezó la limpia y el Tuca Ferretti no quiere perder tiempo. Ya se anunciaron 4 bajas y de a poco se va armando el plantel de cara a la próxima campaña, donde un refuerzo de élite en la Liga MX, está a una firma de concretarse.

Se trata de Carlos Salcedo, que ya desde hace una semanas había sido contactado por el propio Tuca y aunque hasta la semana pasada no había habido negociaciones formales, todo iba encaminado de palabra.

Hoy, en W DEPORTES, hemos podido confirmar que el Titán ya le dio el sí al cuadro cementero y aunque ahora está de vacaciones, en Cruz Azul ya tienen todo listo para que el defensor solo llegue a la Ciudad de México a firmar su contrato y se integre con el resto de jugadores a finales de mayo para empezar a preparar el Apertura 23.

FUNES MORI LE ABRIÓ LA PUERTA

A pesar de que a Ferretti le gustaba mucho el central argentino, al final la directiva y Ramiro no llegaron a un acuerdo y la prioridad para el jugador era volver a su país, donde tiene prácticamente todo arreglado con River Plate. Dicha situación abrió la puerta para la llegada de Carlos a Cruz Azul.

Además, la marcha del Mellizo provocó que la directiva le diera una nueva y posiblemente última oportunidad a Julio César, el Cata Domínguez, que permanecerá al menos otra temporada en el equipo.

Más allá de la llegada del Titán, el Tuca ha pedido un lateral más, por lo que la defensa aún no está completa y seguirán analizando posibilidades en este mercado veraniego.

TABÓ TAMBIÉN SE QUEDA.

Otro de los nombres que seguirán en La Máquina para la siguiente temporada es el uruguayo Cristian Tabó, que ha jugado poco, sin embargo, ante las bajas de Michael Estrada y Gonzalo Carneiro, el ex del Puebla vio su oportunidad de quedarse en el plantel.