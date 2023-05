Ramón Díaz renovó con Capitanes de la CDMX

Se ha dado a conocer que Ramón Díaz renovó su contrato como coach de los capitanes de la Ciudad de México.

El equipo mexicano extendió su relación laboral con Díaz por 2 años más, dejando así su contrato hasta el 2025.

“Es una temporada muy importante a nivel de aprendizaje para nosotros, la temporada del año pasado nos dejó mucho, el primero es cómo construir un equipo competitivo, sabiendo la dificultad que hay en esta liga”.

Además, compartió el siguiente mensaje para la afición mexicana.

“La manera de como animaban, alentaban al equipo, como nos han apoyado durante toda la temporada. La verdad que no tengo palabras, la afición de capitanes siempre se ha caracterizado por apoyar al equipo, yo siento un cariño especial, a mi siempre me han respetado y siempre han tenido muy buenas palabras sobre mí”.

Sobre su permanencia en el equipo de los capitanes de la ciudad de México, ramón comentó lo siguiente:

“Yo me siento super identificado con capitanes tengo un poco de sentimiento de pertenencia, he visto el proceso desde que nació hasta donde hemos conseguido llevarlo. Para mí es un orgullo poder ser el entrenador de capitanes siento esa camiseta y ese escudo como mío. Principalmente la figura de moisés, su equipo de trabajo, siempre me han apoyado y dado la confianza”.

Es así como se mantiene ramón Díaz como el entrenador de los capitanes de la ciudad de México, con el objetivo de superar lo que el equipo logró en el año pasado.