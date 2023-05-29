Tigres, Campeón del futbol mexicano en una remontada para la historia
En un juego dramático, emocionante y con la U de Nuevo León viniendo de atrás y remontando un 2-0 en contra, Tigres fue Campeón de la Liga MX por octava ocasión. Chivas dejó ir el título en casa y su afición recibió un golpe directo al corazón.
TIGRES ES CAMPEÓN DEL FUTBOL MEXICANO Y LLEGA A 8 TÍTULOS EN SU HISTORIA LUEGO DE VENCER A CHIVAS EN LA GRAN FINAL DEL FUTBOL MEXICANO.
EL PARTIDO DE VUELTA SE LLEVÓ A CABO EN EL ESTADIO AKRON, CASA DE LAS CHIVAS, DONDE LOS PRIMEROS MINUTOS FUERON PARA EL EQUIPO LOCAL, PUES SALIERON MOTIVADOS PARA PODER ABRIR EL MARCADOR.
LA INSISTENCIA RINDIÓ FRUTOS, PUES AL MINUTO 11, ROBERTO ALVARADO CONSIGUIÓ ABRIR EL MARCADOR LUEGO DE UNA GRAN JUGADA INDIVIDUAL..
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LA INSISTENCIA DEL REBAÑO SIGUIÓ Y SOLO 9 MINUTOS MÁS TARDE, AMPLIARON SU VENTAJA, PUES TRAS UN TIRO DE ESQUINA, EL POCHO GUZMÁN PUSO EL SEGUNDO DE LOS DE GUADALAJARA.
ASÍ TERMINÓ EL PRIMER TIEMPO CON UNAS CHIVAS QUE TENÍAN CERCA EL CAMPEONATO DE LA LIGA.
EN LA SEGUNDA MITAD, LOS FELINOS REACCIONARON CON MODIFICACIONES Y COMENZARON SUS JUGADAS DE PELIGRO, CON LO QUE UN PENALTI LES DIO EL TANTO DEL DESCUENTO TRAS LA ANOTACIÓN DE ANDRÉ PIERRE GIGNAC.
PARA EL MINUTO 71, EL PARTIDO CAMBIÓ POR COMPLETO CON LA ANOTACIÓN DEL EMPATE POR PARTE DE SEBASTIÁN CÓRDOVA, CON LO QUE EL JUEGO SE FUE A LOS TIEMPOS EXTRAS.
EN EL TIEMPO EXTRA LOS DOS EQUIPOS SE CUIDABAN PARA NO CAER EN ALGÚN ERROR QUE SENTENCIARA EL ENCUENTRO.
SIN EMBARGO TIGRES BUSCÓ EL GOL, TANTO QUE AL MINUTO 110, TRAS UNA SERIE DE REBOTES, GUIDO PIZARRO CONSIGUIÓ EL TANTO DEL TRIUNFO, CON LO QUE TIGRES SE CORONÓ CAMPÓN DEL FUTBOL MEXICANO AL VENCER A CHIVAS POR 3 TANTOS A 2.