Diego Cocca lanza dardo para los que quieren afectar su trabajo: “Yo no tengo la culpa de nada, yo no fui a Qatar.

Diego Cocca lleva poco tiempo al frente de la Selección Mexicana; sin embargo, después de superar los partidos amistosos, ahora se vienen dos pruebas de fuego para el estratega. La Selección Mexicana disputará la Nations League y la Copa Oro, por lo que tiene claro que el combinado azteca se juega el prestigio y más, pues incluso de no obtener resultados positivos estaría en juego el puesto del estratega.

“Yo sé dónde estoy sentado, la silla que ocupo. No me están criticando a mí, el que tiene la culpa tiene es el técnico. Ni fui a Qatar, no tengo la culpa de nada. Entiendo a la gente y lo que están diciendo. Cada partido ponemos en juego nuestro prestigio”, declaró el estratega.

“Yo hablo por mi, hace 20 años que vengo a México. Entiendo perfectamente y he jugado los partidos en Estados Unidos. Hoy en la mañana vino muchísima gente a apoyar a la selección, el mexicano quiere sentirse identificado dentro de la cancha”, agregó.

De este modo es que Cocca sabe que se tienen que corregir algunos detalles al interior de la Selección Mexicana, por lo que con los recientes cambios en los altos mandos de la Federación Mexicana de Futbol, el estratega mencionó que ya estuvo en pláticas: “He conocido al presidente de la Federación. Necesitamos trabajar en equipo, para el bien del país y de la Selección. Tenemos mucho por mejorar y mucho por hacer, yo puedo manejar lo de adentro”, indicó.

Por otra parte, habló sobre el estado físico de Alexis Vega y Sebastián Córdova, quienes han tenido actuaciones destacadas con sus respectivos equipos, pero que desafortunadamente por el momento no están al cien: “Sebastián y Alexis son muy importantes. El problema es que sabíamos que estaban arrastrando lesión, así que considerando la calidad de jugadores que son decidimos tomar el riesgo de que vengan. Hoy todavía no están, esa es la realidad”, concluyó.