Henry Martín espera que la Selección Mexicana pueda componer su camino rumbo a la Nations League y Copa Oro

De cara al encuentro que sostendrá la Selección Mexicana frente a Estados Unidos, Henry Martín habló sobre el buen momento que tuvo con el América, tras llevarse el título de goleo individual y luego de portar la casaca azulcrema, poco a poco se ganó la oportunidad de ser llamado al combinado azteca.

“Siento más responsabilidad, creo que eso va de la mano con los éxitos todos los que puedas conseguir y eso genera mucho compromiso, mucho orgullo y responsabilidad para lo que se viene y valiosas para mi carrera, sino para también para la Selección”, comentó el delantero en entrevista con W Deportes.

Por otra parte, la Bomba habló sobre el verano que se le viene a la Selección Mexicana en cuestión de los compromisos que tendrá el combinado azteca en Nations League y Copa Oro; sin embargo, el contar con jugadores jóvenes y nueva directiva podría ser pieza clave para que los comandados por Diego Cocca salten al terreno de juego con plena confianza.

“Sí, creo que nos hace falta generar esa unión con la afición y la única manera de hacerlo es consiguiendo victorias, creo que es lo único que va hacer, no solucionar pero sí compensar todas las fallas que hemos tenido, todo lo que nos ha pasado. Creo que no lo merecemos, hemos trabajado mucho, esperemos que con todo este esfuerzo que hemos hecho conseguir todo lo que queremos no solo nosotros, sino también la afición”, agregó.

Finalmente, respecto a la agenda tan apretada que tendrá la Selección Mexicana así como el futbol mexicano, Martín aseguró será de suma importancia aprovechar todos los partidos que disputarán ya sea amistosos o en torneos oficiales, pues esto les ayudará a llegar de la mejor forma a la próxima Copa del Mundo 2026, en la que México, Estados Unidos y Canadá serán los anfitriones.