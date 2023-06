Hirving Lozano en remate; ya no entra en planes del Napoli / Francesco Pecoraro

El futuro de Hirving Lozano podría estar lejos del Napoli, ya que de acuerdo a reportes periodísticos, la directiva del cuadro italiano habría tomado la decisión de vender al futbolista por su bajo nivel durante el curso pasado.

Según publicó el diario, Calciomercato, los dirigentes del conjunto napolitano están dispuestos a rematar al seleccionado mexicano por 15 millones de euros, ya que el nuevo técnico, Rudi García, no cuenta con el jugador para la próxima temporada.

La realidad es que Lozano lleva cuatro años en la Serie A de Italia y no ha podido afianzarse como titular con el Napoli, con quienes ya disputó 155 partidos en los que marcó 30 goles y aportó 17 asistencias. Además, el buen nivel de sus compañeros no lo ha dejado ganarse un puesto en el once inicial, ya que directamente compite con Khvicha Kvaratskhelia, quien fue la revelación en el fútbol italiano la temporada pasada con 14 goles y 17 asistencias en su primera campaña.

El Napoli quiere 15 millones de euros por Hirving Lozano (27 años), que serían 16.4 de dólares.



Prácticamente lo mismo que quiere Chivas por Alexis Vega, la diferencia es que Chuky sí los vale.



Tigres debería al menos llamar al jugador, que seguramente por ahora no le interesa… pic.twitter.com/SowfdZcyXx — Edu Torres (@edutorresr) June 22, 2023

Vale la pena mencionar que apenas en 2019 el Chucky fue comprado por 42 millones de euros, pero el Napoli sabe que difícilmente podrá recuperar el 100% de la inversión, ya que solo le queda un año de contrato y por eso buscarán venderlo al menos por 15 millones este mismo verano.