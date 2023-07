El fichaje de Willer Ditta con Cruz Azul todavía no es un hecho

Cruz Azul todavía no termina con los trámites de sus fichajes, pues el registro de Willer Ditta se mantiene en incógnita. A pesar de que el colombiano ya trabajó bajo las ordenes de Ricardo Ferretti, desafortunadamente todavía no se llega a un acuerdo sobre su traspaso.

Y es que Ignacio Astore, presidente del Newell’s aseguró que el pase del jugador aún no está cerrado, por lo que aún no puede ver minutos con La Máquina porque aún no tiene su visa de trabajo. Por el momento, en la cúpula celeste no ven esto como un problema ya que consideran que no es un problema grave, pues el colombiano ya está en proceso de dicho documento. Sin embargo, otro inconveniente sería que tanto Cruz Azul como el Newell’s aún no llegan a un acuerdo económico.

“Su pase a México no está cerrado. Su salida de Newell’s no tiene contrato firmado. Todavía no está autorizado a jugar en otro equipo. Nosotros defendemos la plata de nuestra institución. Cuando tengamos definido el número lo daremos a conocer”, informó Ignacio Astore.

Ojito a lo que dijo Tuca sobre Willer Ditta 👀



“Todo está en orden. No hay ningún problema. El jugador tuvo que hacer ciertos trámites para que el día de mañana sea tomado en cuenta como cualquier integrante del equipo”.#CruzAzul pic.twitter.com/JQMMLWaslJ — Édgar Enríquez (@edgarenriquez_) July 10, 2023

De este modo, en dado caso de que no se llegue a un común acuerdo no sería el primer fichaje celeste que termina por no concluirse, pues las llegadas del Mudo Aguirre y Matheus Doria terminó siendo un fracaso, luego de que ambos jugadores no superaran sus respectivas pruebas físicas y médicas.