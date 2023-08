Olga Carmona, la futbolista española que perdió a su padre después de ser campeona del mundo

Olga Carmona hizo historia al convertirse campeona del mundo femenil con la Selección de España en la Copa del Mundo Australia-Nueva Zelanda, sin embargo dicha cita mundialista nos dejó una historia que le dio la vuelta al mundo ya que la futbolista española se enteró del fallecimiento de su padre, sin saberlo y horas después de haber triunfado en la gran final de esta competición.

Por lo mencionado, su familia se habría encargado de que la futbolista no se enterará de la noticia, posterior a ello, a través de Twitter, Olga declaró su dolor y a la par ser el mejor día de su vida haber concretado la Copa del Mundo, y ser el pero día al ver el fallecimiento de su padre.

"Por momentos ayer fue el mejor día de mi vida, y luego se convirtió en el peor. Esto es por todas las estrellas en el cielo"

“Y sin saberlo tenía mi estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”.

Destacar que el gol de Carmona en el minuto 29′ fue el que dio la victoria a la Roja, siendo este, el gol del primer campeonato histórico de España en una Copa del Mundo. Con el gol, Carmona se levantó la camiseta en señal de celebración, posteriormente, explicó que lo había hecho para honrar a la madre de su mejor amiga, que murió recientemente. La historia fue similar con su propio padre después de dejar su marca de oro con su país: España.