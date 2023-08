¡Última hora! Luis Rubiales decide no demitir de su cargo y culpa a Hermoso de polémico beso

Luego del incidente del beso a Jenifer Hermoso, Luis Rubiales ofreció una conferencia en donde aseguró, en cinco ocasiones, que no dimitirá de su cargo como presidente de la Real Federación Española de Fútbol:

“Hay que diferenciar entre la verdad y la mentira y yo estoy diciendo la verdad… No voy a dimitir, no voy a dimitir, ¡No voy a dimitir!, No voy a dimitir, no voy a dimitir…”

Luis Rubiales comunicó que, más allá de las versiones periodísticas, no dimitirá como presidente de la Federación Española de Fútbol 🇪🇸.pic.twitter.com/2ckUWW1C0X — VarskySports (@VarskySports) August 25, 2023

Además, en su discurso aseguró que fue la futbolista de las Tuzas del Pachuca quién comenzó con el contacto físico hacía él y que aceptó el beso:

“Ella me levantó a mi del suelo, me cogió de la cadera, me levantó del suelo y casi nos caemos. Al dejarme en el suelo, nos abrazamos, pero ella fue la que me subió… Yo le dije “¿Un piquito” y ella me contestó “Vale””.

Los 'peores momentos' de la rueda de prensa de Luis Rubiales:



🗨 "Ella fue la que me subió en brazos".

🗨 "Se me está tratando de matar".

🗨 "No voy a dimitir".

🗨 "Fue espontáneo, mutuo y consentido". pic.twitter.com/rdmJNMIV7A — Relevo (@relevo) August 25, 2023

Finalmente, explicó el deseo que tuvo con ese beso, en donde incluso lo comparó como besar a una de sus tres hijas:

“El deseo que podía tener en ese beso, era exactamente el mismo que podría tener al besar a mis hijas”.

Es así como Luis Rubiales no dimitió de su cargo como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, a pesar de que ya cuenta con una carpeta de investigación por parte de la FIFA y diferentes personas del mundo del fútbol en su contra.