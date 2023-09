Héctor Herrera explota contra periodistas después de su llamado a la Selección Mexicana

Luego de que el entrenador de la Selección Mexicana, Jaime Lozano diera a conocer su primera convocatoria rumbo al proceso mundialista 2026, uno de los jugadores que nuevamente fueron llamados fue Héctor Herrera; sin embargo, para algunos periodistas y aficionados su retorno al cuadro azteca no fue del todo bueno, por lo que el mediocampista respondió a las críticas.

“Me imagino quiénes son los que dicen, pero los comentarios los tomas de quien viene. Hay gente en nuestro país que se sienten los Messi del futbol y creen que tienen el poder de palabra para decir quién hace las cosas bien, quien hace las cosas mal, cuando ni siquiera han tocado una pelota en su vida. Es lo que vende y a la gente le gusta”, comentó el mediocampista del Houston Dynamo.

Posteriormente, Herrera tomó todo con humor y mandó un mensaje para los periodistas que criticaron su regreso a la convocatoria del Tri: “Respeto mucho su trabajo. Me encantaría hacer un canal de YouTube y criticar a toda esa gente, pero no es mi fuerte y respeto mucho sus palabras, pero no las escucho”, agregó.

Por otra parte, el exjugador de Atlético de Madrid habló un poco sobre lo que ha sido su carrera futbolística en el futbol mexicano y extranjero, lo cual le ha permitido ser considerado por los entrenadores que se mantienen al frente del banquillo de la Selección Mexicana, en este caso Jimmy Lozano.

“Tengo una carrera muy buena, yo considero que tengo una de las mejores carreras como futbolista mexicano. No me conformo con eso. He encontrado una felicidad en mi vida, en el futbol y estoy muy contento con eso y nadie me lo va a quitar. Estoy otra vez en la Selección y todo es felicidad”, concluyó.