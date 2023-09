“Si Tata Martino seguía como DT de Argentina, hubiéramos salido campeones del mundo antes”, Chiqui Tapia

El futbol que despliega el Inter Miami ha llamado la atención de todas partes del mundo, aún más con el foco de atención hacía Lionel Messi, quien ha sabido llevar al conjunto de la Florida a instancias inimaginables, sin embargo, de igual forma, Gerardo Martino ha tenido la fórmula para manejar a un Miami que de a poco está creciendo su historia dentro de la MLS.

Destacar que Martino estuvo dentro de la Selección Argentina después de haber concluido el mundial de Brasil 2014, sin embargo no pudo continuar al mando de la albiceleste por mucho tiempo.

Chiqui Tapia Presidente Asociación del Futbol Argentino (AFA) / Buda Mendes - FIFA Ampliar

Es por ello que el presidente de la Asociación del Futbol Argentino, Chiqui Tapia, en conferencia para Sports Summit Leaders 2023, declaró su punto de vista del Inter de Miami del ‘Tata’, comparando el nivel futbolístico que desplego el estratega con los seleccionados argentinos:

“No había un rumbo futbolístico marcado. Martino se fue en el momento en el que pensó que se tenía que ir, pero no por el proyecto, porque yo soy un convencido de que, si hubiera seguido, hubiéramos salido campeones del mundo antes. Quizás en Rusia 2018. Y hubiéramos ganado muchas más cosas, porque había iniciado un recambio generacional posicional en el campo de juego y el plantel”.

¿CÓMO ESCOGIÓ CHIQUI A SCALONI COMO ENTRENADOR DE ARGENTINA?

Además, se mencionó el motivo por el cual eligieron a Lionel Scaloni como entrenador celeste sabiendo que no tenía experiencia, y ahora es el flamante Campeón del Mundo con Argentina como entrenador tras el Mundial de Qatar 2022:

Lionel Scaloni Asegura que el peor juego de Argentina fue ante México / Quality Sport Images Ampliar

“En ese momento una persona fue la que me dijo que tenía que hacerle contrago al Gringo hasta el Mundial y no darle partidos y competencias porque necesitábamos un proyecto. Fue César Luis Menotti. ‘¿Vos estás convencido?’, me dijo. Le respondí que sí. Y me dijo que él tenía que ser el técnico de acá hasta el Mundial sea cual fuera el resultado. Que no podía estar según la competencia siendo el técnico. No solo estaba convencido, sino que sabía que nos iba a ir bien. Era el único que nos iba a garantizar lo que la AFA y la selección argentina necesitaba”.