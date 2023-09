Cata Domínguez salió de Cruz Azul por la presión que le generó la afición

Después de 17 años portando la camiseta de Cruz Azul, Julio ‘Cata’ Domínguez abandonó el equipo por la puerta de atrás, pues su salida del cuadro de La Noria con fue como se lo merecía un histórico. Y es que el ahora defensa del Atlético San Luis declaró que dejó el equipo que lo vio crecer como jugador profesional debido a la presión que le generó la afición celeste.

“Me sorprendió porque fue de la noche a la mañana (abucheos), no había pasado antes; traté de ser fuerte mentalmente y terminé jugando a pesar de los abucheos y por algo lo hacía, entonces me enfocaba en eso”, declaró Domínguez en entrevista con Toño de Valdés.

Y es que los altibajos que tuvo el defensa orillaron a los aficionados a darle un mal trato cuando ingresaba al terreno de juego, pues Domínguez era abucheado por todos los que se daban cita en los estadios para presenciar los juegos de Cruz Azul. Sin embargo, a pesar de los abucheos que recibía por parte de la afición, el ahora jugador del cuadro potosino hizo el intento por extender su vínculo laboral con Cruz Azul e incluso se habló de una reducción de salario, pero no se llegó a un acuerdo.

Asimismo, habló del momento en el que la directiva de la Máquina le hizo saber que ya no entraba en planes del equipo, por lo que fue Óscar Pérez el encargado de hacerle saber que su ciclo con Cruz Azul había terminado.

“El sábado entrenamos y yo tenía que agarrar el vuelo para ir a mi compromiso; salgo y me dice el de seguridad que no me fuera que quería hablar conmigo el Conejo; entonces me alcanza en el estacionamiento y me da la noticia de que no entraba en planes y que me agradecía por todo este tiempo; yo le comenté que no había problema, sólo que me hubiera gustado que me dijeran desde el principio porque estuve esperando la oferta y nunca llegó”, concluyó.