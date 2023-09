Chelito Delgado reventó a la directiva de Cruz Azul

En año y medio, cuatro han sido los técnicos que han pasado por el banquillo celeste, pues desde que Juan Reynoso tomó el mando de Cruz Azul e incluso fue quien lo llevó a conseguir el tan anhelado campeonato, la Máquina no ha logrado mantener a un estratega que deje buenos resultados.

Luego de que Juan Reynoso terminara con la sequía de títulos, desafortunadamente dejó al equipo de la peor manera, lo que molestó a la afición, pues estaban contentos con el trabajo del peruano. Posteriormente llegó Diego Aguirre, con el charrúa fue que se empezó a notar el cambio de Cruz Azul que le costó salir de las últimas posiciones de la tabla, por lo que César Delgado habló sobre la falta de paciencia por parte de la directiva celeste, pues de inmediato cambian a los entrenadores.

“Desde afuera creo que la directiva debería hablarle a la afición de Cruz Azul, que son autocríticos y que quieren lo mejor para la institución, en lo deportivo y lo que viene al futuro, de poder estar todos alineados para un bien en común todos, creo que a partir de ahí sería bueno poder hablarle a la afición, sé que no soy nadie para decir que hay que hacer, pero me parece que es un momento para transmitir tranquilidad a la afición de Cruz Azul y a partir de ahora decir cómo se va a trabajar a futuro, porque en ese sentido no es muy claro todo”, comentó en entrevista para AS México.

Por otra parte, el argentino hizo hincapié en que la directiva debe de ser más clara con la afición cunado lanzan ciertos comunicados, pues el que se tomen decisiones de un momento a otro es lo que tiene molesta a los seguidores celestes.

“Más que pretextos, que las decisiones que tomen la hagan saber, que hagan un comunicado, porque la afición quiere saber cómo trabaja la institución, por eso la afición está enojada y por eso no se están dando resultados, porque cuando las cosas están bien trabajadas y planeadas, bien hechas, los resultados vienen solos, por eso hay que solucionar todo esto”, señaló.