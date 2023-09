Julio Urías no se presenta a la corte por caso de violencia doméstica; pero tiene una ‘coartada’ que lo puede salvar

Julio Urías no fue a su primera audiencia en Los Ángeles

julio Urías no se presentó a la primera audiencia que tenía programada este miércoles en una corte en Los Ángeles, para atender el caso de Violencia Doméstica por la cual fue arrestado hace un par de semanas, presuntamente contra su pareja.

de acuerdo a diversos reporteros, el pelotero mexicano tenía que acudir a hacer su primera declaración formal en este caso, sin embargo nunca llegó a los juzgados.

hasta el momento, autoridades angelinas o gente cercana a Julio, no se ha manifestado al respecto, sin embargo se espera que en los próximos días, el mismo Urías rompa el silencio y de su postura ante esta situación.

El aún pitcher de los Dodgers se encuentra bajo licencia obligada por el mismo equipo de la MLB, que se ha deslindado del caso y no lo tomará en cuenta hasta que este tenga resolución.

LA COARTADA DE JULIO QUE PODRÍA SALVAR SU CARRERA

Dudas, incógnitas y un rayo de esperanza para la carrera de Julio Urías luego de que este miércoles se diera a conocer qué, no existe tal acusación formal en su contra ante las autoridades de Los Ángeles y por eso no se presentó a la audiencia.

el diario La Opinión pública palabras de gente cercar al lanzador, las cuales aseguras que, ante el gobierno de California no hay ningún caso penal que involucre a Urías y por tal motivo, hasta que este no llegue o se le haga una notificación, el beisbolista no se presentará en la corte.

Analistas en Estados Unidos hablan de un posible arreglo por fuera entre Julio y su pareja, la presunta víctima y que el citatorio a la audiencia haya sido por oficio, ya deslindado del arresto de hace unos días en su propia casa.