El legado que puedo dejar es que soy más docente que director técnico: Ricardo Lavolpe tras ingresar al Salón de la Fama

La historia sobre técnicos que han sobresalido y dado a conocer su ideas plantadas en el terreno de juego han sido hazañas que muy pocos pueden presumir, por ende, este es el caso de Ricardo La Volpe quien se mostró más que contento de poder ser reconocido como estratega en el Salón de la Fama 2023.

“Primero tengo que reconocer que estoy muy feliz, en cierta manera se reconoce algo que dejaste (en el futbol), te reconocen ciertas cosas; yo se que en su momento alguien puso el ‘Lavolpismo’, entonces estoy contento (ingreso al Salón de la Fama 2023)”, declaró La Volpe para WDeportes.

Asimismo, en exclusiva para WDeportes, La Volpe dio su opinión sobre el actual accionar de la Selección Mexicana y todos los cambios que han habido dentro del conjunto del Tri comandado por Jimmy Lozano, quién para él está dando buenos pasos con México; además, del porqué del poco ingreso de jóvenes talento mexicanos en el Tri mayor.

“Voy a ser muy claro, voy a poner tres puntos, hay que formar al jugador (mexicano) en Europa; entre los muchos jugadores que se han ido a Europa están Hugo Sánchez, el mismo Rafa Márquez, yo forme a Rafa, la disciplina es responsabilidad de los técnicos; la Selección (Mexicana) me llamó para ser consultor, sin embargo como ya he mencionado nunca me dijeron nada al respecto”, finalizó Ricardo La Volpe en entrevista para WDeportes.