Kings League Américas: Presidentes, posibles sedes y más

El fenómeno ha llegado, la fecha se acerca y después de mucho tiempo en espera, estamos a unos días de que se presente de forma oficial la Kings League Américas, la loca idea de Gerard Piqué e Ibai Llanos que es un suceso total en España y que ahorra llega al continente americano, teniendo México como su sede principal.

Después de meses en dudas, versiones, rumores, será este próximo martes desde el Auditorio Nacional de la CDMX cuando se despejen todas las incógnitas y conoceremos a los tan esperados 12 presidentes de los clubes en América, al presidente de la Liga y el lugar donde se llevarán a cabo los partidos.

Y como era de esperarse, el internet se ha volcado en comentarios y sus predicciones para adivinar qué personajes del mundo del futbol y de la red, serán los encargados de darle vida a la continuación de este proyecto que promete, al igual que en Europa, cambiar por completo la forma de ver y disfrutar el futbol.

¿CUÁNTOS PRESIDENTES Y DE QUÉ PAÍSES HABRÁ?

Cuando se dio a conocer la creación de la Kings League América, se dijo que solo serían 10 equipos, sin embargo, ahora, más cercana la fecha, se sabe que serán los mismos 12 que en España, e incluso se filtró en un foro de internet, de qué nacionalidades serán.

De acuerdo a Terreno Kings, la distribución de países será de la siguiente forma:

5 de México

1 Estados Unidos

2 Argentina

1 Colombia

1 Puerto Rico

2 Chile

🇲🇽 🇲🇽 🇲🇽 🇲🇽 🇲🇽

🇺🇸

🇦🇷 🇦🇷

🇨🇱 🇨🇱

🇩🇴

🇨🇴 — Terreno Kings (@TerrenoKings) October 19, 2023

KINGS LEAGUE AMÉRICAS: POSIBLES PRESIDENTES

Una vez con la información anterior, los rumores y teorías sobre quiénes serán los presidentes de los clubes, no se han hecho esperar y ha comenzado la investigación de usuarios de internet, que tratan de entrelazar los follows de Instagram, las interacciones viajes y hasta el mínimo detalles que comparten los candidatos, para determinar si serán o no, parte de la Kings League Américas.

Por parte de México, los nombres son claros, algunos ya confirmados, otros por su buena relación con Piqué y otros máa porque abiertamente han aceptado que le gustaría tener un equipo.

Además, cabe señalar que en una entrevista, el mismo Gerard Piqué comentó que habría futbolistas, uno retirado y otros en activo que estarán en el elenco de la KLA.

MÉXICO: Chicharito Hernández, El Mariana, Arigameplays, Alana, Luisito Comunica, Werevertumorro, Escorpión Dorado y Franco Escamilla son los nombres que más suenan.

Los Futbolitos son más que claros. Tienen buena relación con Ibai y su fama ha alcanzado niveles nunca vistos en la isla.

Un nombre que se tiene que tomar aparte es el de Miguel Layún, el jugador del América que recientemente anunció su retiro al final de la temporada y que sí o sí, será parte de la Kings League, sin embargo aún no queda claro si será como presidente de un equipo o presidente de la Liga. Todo indica que sería lo segundo, en busca de tener un carácter, un humor y un personaje con cierto tipo de hate, parecido al de Piqué, que es el mandamás en España.

POSIBLES SEDES DE LA KINGS LEAGUE AMÉRICAS

Si bien, la Arena Ciudad de México lucia como la más indicada, ahora se sabe que el Gimnasio Juan de la Barrera fue visitado por miembros de Cosmos, la empresa de Gerard Piqué que organiza la logística de este evento, por lo que, debido a su tamaño, capacidad y buen acceso a afición y prensa, podría ser la sede de los partidos.