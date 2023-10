Con Checo o sin él, GP de México seguirá existiendo en tierras aztecas

F1 Gran Premio de México 2023 / Jared C. Tilton

El Gran Premio de México fue una muestra de un deporte que sin duda alguna ha generado mucha expectativa a todos los aficionados al deporte motor, sin embargo, la realidad se notó dentro del Autódromo Hermano Rodríguez, dentro de un Gran Premio más, en tierras aztecas, por el enojo del público tras la salida inminente de Sergio Checo Pérez dentro de la pista.

El auge que ha generado la Fórmula 1 es primordialmente por Checo Pérez, quien representa México dentro del deporte motor más grande del mundo. De igual forma, al momento de que checo no pueda llegar a correr más dentro del Gran Premio en México, sin duda alguna los reflectores estarían a la baja, y la Fórmula 1 llegaría a generar menos interés.

Es por ello que Federico Rodríguez, director General de Gran Premio de México, declaró que continúan trabajando para mantener la carrera por muchos años más, este o no checo dentro del GP de México.

¿SIN CHECO PIERDE ECONOMICAMENTE EL GP DE MÉXICO?

Por último, Federico afirmó que en la parte económica podría no ser un impacto fuerte, ya que se encuentran grandes corredores a nivel mundial con distintas escuderías, como Lewis Hamilton, Max Verstappen, Ferrando Alonso, etc. Por ello, el ingreso económico, recalcó, podría no afectar al Gran Premio de México en próximos años.